毗鄰體育園商業地招標 最高估值近37億

每呎樓面地價7000至1.1萬

將推售的商業地面積121,375方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途，主要作為酒店及商業用途，最高可建樓面334,448方呎，預計提供300間酒店房間。綜合業界人士預計，酒店部分料可作四星或五星酒店發展，地皮估值約23.41億至36.79億元，預計每方呎樓面地價7000至1.1萬元。資料顯示，上述招標商業地毗鄰為新世界（0017）及新創建（0659）於去年12月中標的啟德體育園，該項目佔地28公頃，合約期25年，政府支付近300億元建築費用，新世界財團在營運期內將負責所有營運開支。若新世界成功投得上述商業地，料能帶來協同效應。

新世界去年奪體育園發展權

值得留意的是，今年政府推售多幅啟德商業地，但至今未有一幅成功售出，如今年1月截標的啟德跑道區4C區5號商業地皮，接獲9份標書，但因未到政府底價而流標。高銀今年5月以111.24億元、中標4C區4號商業地，但上周二（11日）突宣布暫停支付啟德地皮地價。