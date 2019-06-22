啟德跑道住宅地 新世界恒地棄投 超級財團消失 最少收5份標書

明報記者 甘潔瑩

地皮位於啟德跑道區前排，前臨全維港景致，屬市區罕有優質靚地。政府指基於保安考慮，昨日金鐘添馬政府總部暫停開放，中央投標委員會宣布，啟德第4C區1號住宅地截標時間將會延遲至昨日下午5時，並轉放至北角政府合署地下的「政府物流服務署投標箱」內。雖然至截稿時，地政總署仍未公布標書數目，不過綜合記者所見及市場消息，該地皮最少收5份標書，包括以獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、嘉里（0683），另會德豐伙中海外入伙，而信置（0083）則伙拍嘉華（0173）合組財團競投。會德豐地產主席梁志堅表示，每次均以審慎兼進取方式投標，即使本地政治不穩，仍會按照市價入標。

梁志堅：政治不穩仍以市價入標

對於兩家本地龍頭發展商恒地及新世界未有入標競投，普縉控股集團企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典表示，兩家發展商早前已成功投得跑道區其他住宅項目，預計分散投資，轉戰其他項目，相信並非不看好後市。萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文表示，入標數目一般，近期社會運動或影響發展商投標意欲。雖然早前同區一幅商業地撻訂，但住宅地有別於商業地，發展商仍然看好啟德的發展潛力，預計流標的機會不大，但每方呎樓面地價未必能再創新高。

測量師：社運或影響發展商投地意欲

資料顯示，昨日截標的啟德第4C區1號，毗鄰啟德第4C區2號地皮於今年5月，由會德豐、華懋、中海外、恒地、新世界及帝國集團合組的超級財團，以125.9億元中標，以地皮最高可建樓面面積641,180方呎計，每方呎樓面地價高見19,636元，創九龍東地價歷史新高。

地皮最高估值143億

啟德第4C區1號地皮面積約102,053方呎，指定作非工業用途，可建樓面達714,374方呎，其中約2萬方呎預料可作零售樓面，項目必須於2025年3月底之前完工。業界人士估計，地皮估值125億至143億元，預計每方呎樓面地價約1.75萬至2萬元。