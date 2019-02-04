首日收市價高近五成 Slack估值200億美元

昨早段回落約1%

Slack採用非主流的「直接上市」模式，沒有股票鎖定期和機構投資者維持股價穩定，可能會出現股價波動的情况。《華爾街日報》指出，Slack上市首日股價報捷，反映為商界提供數碼服務的科技企業受到投資者追捧。4月上市的視頻會議軟件供應商Zoom Video Communications，目前股價約為IPO價格的3倍。 為企業提供雲端安全技術的CrowdStrike Holdings，本月上市股價幾乎增長1倍。為軟件開發商生產工具的PagerDuty，4月上市首日股價上漲近60%。

CEO：商用通訊軟件興起 淘汰傳統電郵

Slack行政總裁巴特菲爾德（Stewart Butterfield）預期，商用通訊軟件興起，預示傳統的電郵將於5至7年間逐步被淘汰。截至今年1月底，Slack的每日活躍用戶超過1000萬個，付費用戶按年增長49％至9.5萬個。截至1月底的一年，Slack收入約4億美元，淨虧損為1.4億美元。Slack表示，目前現金充足，毋須融資，其手上還有近8億美元現金類資產。

（綜合報道）

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