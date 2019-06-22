擬准科企隔夜資金存入 英倫銀行向Libra開綠燈

行長卡尼：對Libra幣以開放心態審查

英倫銀行行長卡尼稱，計劃就允許支付系統在央行持有儲備進行磋商，以鼓勵創新。目前只有商業銀行可在英倫銀行儲存隔夜資金，日後符合資格的支付系統也可望享有此央行服務。卡尼表示，對fb準備推出的Libra幣將以開放的心態進行審查，在任何新的支付服務推出前，必須符合嚴謹規範和消費者保護的最高標準。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）早前亦稱，fb必須確保Libra不會傷害消費者或被用於非法活動。美國眾院金融服務委員會主席、民主黨籍的加州眾議員沃特斯（Maxine Waters）聲言，在國會和監管機關進行更密切的研究前，應暫停Libra開發。她又表示，不能讓Libra的支付活動與美元競爭。

美眾院金融委會主席：Libra不能與美元競爭

受用戶數據外泄等爭議困擾，近期數據顯示，網民開始減少在fb活動。《衛報》引述商業分析公司Mixpanel的數據，稱fb的活躍用戶數量仍在增長，但過去一年間點讚、分享、發布消息等活動的次數跌近兩成。也有分析認為，部分年輕用戶轉向其他社交平台。

（綜合報道）

[國際金融]