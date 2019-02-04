憧憬減息 資金湧環球股票基金 1周流入143億美元 去年3月以來最多

美國股票基金在截至周三當周的淨流入更達178億美元，為3個月來最多，儘管新興市場的股票基金連續9周錄得淨流出。標普500指數周四收市創新高，今年以來升幅達18%。面對中東地緣政治風險增加，加上美國6月製造業PMI初值跌至50.1，創近10年新低，美股昨早段偏軟。

20年或以下德債孳息率陷負值

聯儲局為未來減息開綠燈之際，歐洲央行也預示可能擴大買債。日本央行行長黑田東彥亦表示，若通脹始終低於2％的目標，額外的刺激措施將會是選項之一。消息刺激全球的負收益率債券急增，奧地利、瑞典和法國的10年期國債孳息率本周跌穿零水平。日本和德國的10年期國債孳息率創歷史新低，年期20年或以下的德國國債孳息率已陷入負值。倘中美貿易摩擦升級、政治風險增加，又或歐洲央行釋出更多刺激信號，債券孳息率將繼續受壓。倘30年期的德國國債孳息率也轉為負值，將會是主要債券市場的首次。

德國30年期國債孳息率目前為0.29厘，較同期的日本國債孳息率還低少許。相比下，美國30年期國債孳息率為2.54厘。根據彭博社數據，交易員預期德國30年期國債孳息率明年跌至負值的概率達三分之一。瑞士整條國債孳息率曲線已處於負值區域。丹麥國債孳息率曲線也接近全面負值。債券孳息率低迷的影響將相當深遠，因為保險機構或養老基金可能被迫購入負孳息率的債券。交易員也可能被迫購入風險較高的證券，包括企業債或新興市場債券等，以追逐較高回報。這也是歐洲「日本化」的另一信號，即經濟增長、通脹和債券孳息率長期低迷。

歐央行釋出新一輪寬鬆政策信號，增加了聯儲局減息壓力，相對於歐洲和日本，美國利率相對較高。減息的預期導致美國10年期國債孳息率自2016年底以來首次跌穿2厘，部分市場人士開始憂慮10年期美國國債孳息可能跌穿1厘。彭博數據顯示全球約40%債券，孳息率已跌至1厘以下。不僅是主權債務，在投資級別債券市場，孳息率跌至負值的債務也接近總值四分之一。

市場憂10年期美債孳息或跌穿1厘

債息跌勢反映主要央行寬鬆政策實施10年後，邁向貨幣政策正常化的困難。市場此前預計，特朗普減稅等措施將刺激經濟增長、推高通脹、推升利率。如今作為房貸和企業貸款利率等指標的10年期美國國債孳息率趨向下行，反映經濟增長未如預期強勁。對投資者來說，低利率鼓勵他們對公司債和股票等進行風險較高的投資。美債息下滑，也會帶動美元下跌，為其他經濟體帶來更大減息空間。

（綜合報道）

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