證監：孖展新指引今年10月生效

梁鳳儀指出，證監會近年關注到保證金貸款（孖展融資）飈升但同時貸款質素下降，以及風險集中在個別保證金客戶及抵押股票等情况。更重要的是，在批出保證金貸款時，通常是以單一證券作為抵押品，有關抵押品不是流通性低，就是已被大量質押，促使證監制訂新指引。

她續稱，上述個案很多都牽涉剛富裕起來的企業家，他們的財富都來自他們自己公司的股票。負責為公司上市及收購事宜提供建議的銀行家，由於同時管理這些企業家的個人財富，因而認為他們對那些企業家的財務狀况瞭如指掌。當那些企業家將其大部分控股權質押以取得貸款，從而為發展迅速的業務進行融資時，銀行家因害怕錯失良機和抵受不了賺快錢的誘惑，無不欣然答應。

梁鳳儀重申，證監會明白企業家以自己公司的股票作抵押融資為常事，經紀行往往因怕錯失發展業務的良機，對已被大量質押或流通性低的股票批出保證金，更甚是會忘記複雜且欠缺透明度的融資安排所隨的信貸風險。她同時表示，風險管治不善是證監另一關注重點，希望基金經理在進行交易時要緊守《操守準則》，在投資時全面考慮其交易的流通性及集中風險，並做足獨立監督工作。