中燃全年純利增35%超預期

料管網公司今年掛牌 助降營運成本

集團執行主席、總經理兼總裁劉明輝於業績發布會後會見記者時指，「國家油氣管網公司」是「萬眾矚目」的項目，相信一定會成立，並稱據其了解，該公司將會在今年內掛牌。他又指，管網公司的成立將有助其集團降低營運成本，亦能讓下游公司有更多靈活性，實屬「好事」，但集團仍需待國家公布具體方案才能決定是否參與其中。

俄羅斯將在年底透過經黑龍江的東線天然氣管道向中國供應天然氣，劉明輝預計供氣規模達1000億立方米，並表示集團在15個新增城市燃氣項目中，有9個均位於黑龍江省，加上除集團外，暫未有氣油管網延伸至東北地區，因此相信集團在東北三省的燃氣項目「有很大話語權」，且為最大的受益者。

屬特殊行業 貿戰影響不大

被問到中美貿易戰對中國企業的影響，集團執行董事兼執行總裁黃勇表示，若拉鋸持續，必定會對中國經濟有造成影響，但認為其行業具「特殊性」，加上集團在國策《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》中實施的環保政策取得重大收益，相信可以彌補中美貿易戰對集團造成的影響。主席劉明輝補充稱，其行業屬「剛性需求」，因此貿易戰對集團影響不大。