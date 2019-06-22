海航向鍾國頌 追討7.8億

涉兩張已違約承付票據

據海航追討港航諮詢服務的入稟狀顯示，港航諮詢服務開出的兩張承付票據已違約，涉及本金額分別為3.85億港元及5000萬美元，海航要求追討兩筆承付票據本金、相關利息、費用等。

同時，海航集團（香港）投資又入稟控告香港航空控股有限公司，相信是為了追討同一張在2013年6月24日開出的5000萬美元的承付票據，同樣要求港航控股交還該筆承付票據本金，以及相關利息、費用等。綜合以往報道，香港航空控股由鍾國頌及Frontier Investment Partner（FIP）持有。

德勤入稟追討海航費用635萬

在海航入稟向鍾國頌追債之際，海航集團旗下的海航集團（國際）及海航創新金融集團，亦遭德勤財務諮詢服務有限公司入稟追討服務費81.4萬美元。據入稟狀指，德勤與海航集團（國際）在2016年5月12日簽訂協議，德勤就一項收購事宜為海航提供服務。但事後海航拒絕及未有支付該筆服務費。而作為海航集團（國際）附屬公司的海航創新金融集團，曾在2017年11月22日發信表示代表海航集團（國際）支付該筆費用，但其後並無履行。

德勤曾就事件於新加坡入稟，新加坡法院亦於4月17日裁定海航敗訴，並需向德勤支付有關費用及利息，海航並無就裁決提出上訴，不過無付款，故該行亦在本港入稟追討本金、利息及相關費用。