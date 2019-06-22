海航向鍾國頌 追討7.8億

【明報專訊】頻傳財困的海航集團上演「剃人頭者，人亦剃其頭」的戲碼，集團前日（20日）連環入稟，向被視為海航在港代理人、港航及快運股東鍾國頌旗下的「港航諮詢服務有限公司」追數，要求對方歸還在2010年2月3日及2013年6月24日開出的兩張承付票據（Promissory Note），涉及本金額分別3.85億港元及5000萬美元（約3.9億港元），合共約7.75億港元。但同時海航集團（國際）及海航創新金融集團亦遭德勤財務諮詢服務有限公司入稟追討服務費81.4萬美元（634.92萬港元）。
涉兩張已違約承付票據
據海航追討港航諮詢服務的入稟狀顯示，港航諮詢服務開出的兩張承付票據已違約，涉及本金額分別為3.85億港元及5000萬美元，海航要求追討兩筆承付票據本金、相關利息、費用等。
同時，海航集團（香港）投資又入稟控告香港航空控股有限公司，相信是為了追討同一張在2013年6月24日開出的5000萬美元的承付票據，同樣要求港航控股交還該筆承付票據本金，以及相關利息、費用等。綜合以往報道，香港航空控股由鍾國頌及Frontier Investment Partner（FIP）持有。
德勤入稟追討海航費用635萬
在海航入稟向鍾國頌追債之際，海航集團旗下的海航集團（國際）及海航創新金融集團，亦遭德勤財務諮詢服務有限公司入稟追討服務費81.4萬美元。據入稟狀指，德勤與海航集團（國際）在2016年5月12日簽訂協議，德勤就一項收購事宜為海航提供服務。但事後海航拒絕及未有支付該筆服務費。而作為海航集團（國際）附屬公司的海航創新金融集團，曾在2017年11月22日發信表示代表海航集團（國際）支付該筆費用，但其後並無履行。
德勤曾就事件於新加坡入稟，新加坡法院亦於4月17日裁定海航敗訴，並需向德勤支付有關費用及利息，海航並無就裁決提出上訴，不過無付款，故該行亦在本港入稟追討本金、利息及相關費用。