煤氣兩年再加價 加幅4.4% 75%家庭每戶每月加不多於10元

20年共加價7次 承諾兩年不再加價

連同今次加價，中華煤氣是自1997年與政府簽定《資料及諮詢協議》以來，共進行7次加價，過去逾20年來共加價27%。當中由1998年1月1日至2008年10月1日沒有加價。煤氣前主席李兆基曾在《時光印記》提到，1998年香港受到亞洲金融風暴衝擊，與市民共渡時艱，連續10年沒有加價，恪盡企業社會責任。按前述《協議》，煤氣須在提出加價3個月前，諮詢政府意見，並要向立法會經濟發展事務委員會及能源諮詢委員會簡報。

根據立法會經濟發展事務委員會《香港中華煤氣有限公司的標準收費調整》資料文件顯示，今次煤氣加價後，每兆焦耳的標準煤氣收費將調高至26.05仙，用作應付隨着通貨膨脹而增加的營運成本，包括人工成本及折舊等，以及未來數年的龐大資本開支。在2017年5月至今年4月累計通脹率為4.4%。該公司在2017至18年持續投資基建設施，為新發展區供應煤氣，作資本投資總額達25億元。今年及未來5年的資本投資總額預計約85億元。

長者殘疾基層等續有優惠

今次煤氣加價同時，續為約9萬名合資格長者、殘疾人士、單親家庭和低收入家庭提供優惠，可享每月首500兆焦耳的煤氣用量半價優惠，及保養月費和零件費用的豁免。煤氣常務董事陳永堅說：「公司不斷積極開源節流，優化業務流程，以提升效率，控制支出，但仍未能抵消成本的增加。他們每年投資於管網及供氣設施動輒超過10億元，以維持安全可靠的供氣，因此需要調整收費。」

煤氣又指，自2006年10月引入澳洲天然氣，至今累計為客戶節省170億元燃料費，過去13年每個家庭平均每年節省400元。同時，因應國際油價近期下滑，煤氣將節省了的成本回饋用戶，今年上半年實質煤氣的平均收費也較去年低3%；並較2006年9月引入天然氣前還要低1%。

明報記者 陳偉燊