港銀第二家 中銀宣布8月撤低結餘費

中銀香港指，今次取消手續費是為實踐普及金融，持續提升客戶服務，亦是繼本周三匯豐之後，第二間本港銀行取消戶口最低結餘收費；而且中銀取消低結餘收費的戶口包括資產須100萬元的中銀理財戶口，匯豐此級別的戶口未有取消低結餘收費。

另外，金管局昨日公布今年首季儲值支付工具統計，儲值支付工具帳戶總交易額475億元，按季下跌1.3%，按年升21.7%；總交易量約16億宗，按季跌4.4%，按年則升9.7%。總交易金額當中，232億元為銷售點消費支付，168億元為網上消費支付，74億元為個人對個人轉帳。

首季儲值支付工具交易額跌

截至今年首季，使用中的儲值支付工具帳戶總數為5934萬個，按季升5.8%，按年則升21.1%；儲值金額及工具按金總額為104億元，按季上升6.5%。金管局指，支付交易量及金額按季錄得跌幅，相信是受到季節性因素影響，類似情况在去年亦有出現。

金管局公布首季香港發行的支付卡統計資料，截至今年首季，市面流通的信用卡總數1949萬張，按季升0.2%，按年升2.6%。首季信用卡交易總額1932億元，按季跌1.9%，按年升5.6%。