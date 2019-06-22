港銀第二家 中銀宣布8月撤低結餘費

【明報專訊】繼匯豐之後，中銀香港昨晚宣布，8月1日起取消個人綜合理財及一般帳戶的服務費，包括中銀理財、智盈理財、自在理財、港幣儲蓄和往來帳戶服務月費，以及港幣儲蓄和往來帳戶中的港幣活期儲蓄帳戶分行櫃枱提款及轉帳交易費、中銀卡年費。
中銀香港指，今次取消手續費是為實踐普及金融，持續提升客戶服務，亦是繼本周三匯豐之後，第二間本港銀行取消戶口最低結餘收費；而且中銀取消低結餘收費的戶口包括資產須100萬元的中銀理財戶口，匯豐此級別的戶口未有取消低結餘收費。
另外，金管局昨日公布今年首季儲值支付工具統計，儲值支付工具帳戶總交易額475億元，按季下跌1.3%，按年升21.7%；總交易量約16億宗，按季跌4.4%，按年則升9.7%。總交易金額當中，232億元為銷售點消費支付，168億元為網上消費支付，74億元為個人對個人轉帳。
首季儲值支付工具交易額跌
截至今年首季，使用中的儲值支付工具帳戶總數為5934萬個，按季升5.8%，按年則升21.1%；儲值金額及工具按金總額為104億元，按季上升6.5%。金管局指，支付交易量及金額按季錄得跌幅，相信是受到季節性因素影響，類似情况在去年亦有出現。
金管局公布首季香港發行的支付卡統計資料，截至今年首季，市面流通的信用卡總數1949萬張，按季升0.2%，按年升2.6%。首季信用卡交易總額1932億元，按季跌1.9%，按年升5.6%。