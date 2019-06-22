大酒店盈警 上半年純利大幅倒退

山頂纜車升級工程 收益將減

集團去年同期純利按年升24.1%至6.44億元，基本盈利升40.8%，達2.55億元，今年上半年料錄得倒退。而今年4月至7月期間裝修的山頂纜車，去年上半年收入為6700萬元，集團曾預計，翻新後載客量可由120人提升至210人，整個發展計劃將於2021年初完成。

事實上，大酒店5月公布半島酒店的首季營運數據，香港、亞洲其他地區、美國及歐洲的平均可出租客房收入均錄得下跌，當中香港按年跌幅最大，達11.7%，出租率亦按年跌10個百分點至70%。

首季港出租客房收入跌逾一成

值得注意的是，香港半島酒店位於尖沙嘴，而新世界（0017）由第三代鄭志雯掌舵、同樣位於尖沙嘴的瑰麗酒店在3月中開幕，令同區酒店自第二季起有更大競爭。本報6月初曾比較瑰麗酒店及香港半島酒店的房價，根據酒店官方網站，瑰麗酒店平日及周末的房價均高於半島酒店，以平日房價為例，分別為4300元及3480元。

另外，同屬嘉道理家族旗下的中電控股（0002）周四發出上市以來首次盈警，昨日多間大行齊降中電目標價，股價收市跌4.27%至86.4元，成交金額12.15億元。