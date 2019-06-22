大摩：港銀息差料收窄 降匯控恒生中銀評級

評級「跑贏大市」降至「中性」

受報告影響，銀行股全線下跌，重磅股匯控跌0.84％，被調低評級的恒生及中銀香港分別跌2.29％及1.92％。中小型銀行亦未能倖免，大新銀行（2356）跌2.6％，創興銀行（1111）跌5.1％。另東亞銀行（0023）及渣打集團（2888）分別跌0.2％及0.9％。

港息隨美息跌 料Hibor快見頂

大摩在報告中指出，近日Hibor持續上升對銀行短期息差有利，但該行預計美國聯儲局至明年底會減息兩次，期貨市場則預期減4次。從該行的預測可見，無論至明年底減息兩次（共0.5厘）或減息4次（共1厘），都會令香港銀行息差受壓，預計今年第三季息差會見頂，第四季起開始下跌（圖2）。該行亦同時下調恒生及中銀香港的息差預期，原預期兩家銀行的息差在2019年至2021年會逐年上升，現時預期會逐年下跌（圖3）。

除受息口影響，大摩亦指出，虛擬銀行預計在今年第四季至明年首季陸續投入營運，這批新市場參與者包括中國的科技巨頭，預計會帶來激烈競爭。匯豐近日取消最低結餘的收費，預示了銀行業未來會承受的壓力。

昨日Hibor繼續上升，隔夜拆息重上兩厘水平，升至2.26厘，1個月拆息升至2.48厘。港匯一度升118點子（1元等於10,000點子）至7.8025，但昨晚抹去升幅，徘徊在7.814水平左右。

虛擬銀行將開業 傳統銀行受壓

招銀國際策略師蘇沛豐認為，市場主要關注銀行股的資產質素，尤其東亞早前發盈警後，投資者對內地業務較多的香港銀行較為擔憂。他反而不擔心息差收窄的問題，認為在減息的環境下，投資者更追捧高息的銀行股，除非經濟變差、壞帳上升影響銀行派息政策。