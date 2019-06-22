滬深股通可在岸人幣價結算 分析：波幅較離岸價小 方便外資買A股

明報記者 歐陽偉昉

富時羅素將於下周一起分階段將A股納入旗下指數，MSCI亦在上個月開始提升A股在旗下指數的納入因子，換言之，潛在流入A股的外資將陸續增加。

A股「入摩」後「入富」 外資流入增

目前，投資者通過滬深港通北向投資內地股票市場，須以離岸人民幣（CNH）結算，而債券通北向交易在2017年推出時，已經可用在岸價或離岸價兌換。根據新安排，原則上倘若投資者的北向交易以在岸價兌換人民幣，在退出投資和從有關銀行提取資金時，應把人民幣資金以在岸價換回外匯。此外，香港銀行亦可就相關頭寸在內地外匯市場平盤。有關銀行在實際操作上有彈性以總量監察，個別香港結算銀行確保妥善落實相關的業務要求後，可自行決定推出服務時間。

退出套現同以在岸價兌換

金管局總裁陳德霖表示，隨着國際主要的金融市場指數相繼納入內地股票或增加其權重，優化資金兌換安排可為投資者提供更多元化選擇，提升兩地股市互聯互通機制的便利程度和吸引力，進一步鞏固香港作為資金進出內地的中介功能。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，新安排有利外資參與內地股票市場，放鬆利用在岸市場的限制，可與離岸人民幣市場更趨於一致。以現價而言，投資者會偏向用在岸價兌換，日後匯率併軌會加快，若兩者匯價一樣，投資者應會選擇用途不設限的離岸價。因為在岸價兌換的人民幣只能用作北上買A股，所以新安排對離岸人民幣功能有影響但不會多。他認為日後在岸市場的限制會逐步放鬆，不過完全撤限應不會在短期內出現。對於匯價，蕭啟洪認為離岸價市場參與者減少，理論上會更貼近在岸價；而北上交易資金以在岸價兌換人民幣，金額應不足以影響在岸價的匯率。

離岸在岸價料進一步拉近

此外，人民幣匯率昨日升至一個多月以來新高。人民銀行公布中間價報6.8472，比上個交易日急升333點子（1元等於10,000點子）。在岸人民幣昨早高開200點子，曾創6.8345，為一個多月的高位，不過市場趁人民幣高位換入外匯，早市由升轉跌，全日急回約400點子。截至昨晚9時半，人民幣在岸價報6.872，跌210點子，離岸價報6.8719，跌111點子。交易員預期在G20峰會前，人民幣會在6.85至6.9之間波動。