經濟
企業創富

企業創富

上一篇

傳統行業商機易被忽略

【明報專訊】全世界有這麼多大型IT公司和製衣廠，但讓品質檢查員使用電子軟尺來驗貨的概念，在易迅國際之前卻一直未有公司提出及實現，多少有些令人意外。

胡文亮和周國汝認為，一方面，這是一個比較專門的問題，需要對製衣業很了解的人才會想到。另一方面，很多人對於製衣這個傳統行業過分看淡，所以根本沒有察覺到當中隱藏的商機。他們認為，衣服乃人類生活必需品，製衣業無論如何都一定會存在，也不會怎樣萎縮，問題只是在什麼地方生產而已。

研360度相機及AI軟件 5秒找成衣錯處

除了在QuikMeasure的應用程式中預設更多範本之外，該公司現時還在開發一個新版本的QuikMeasure，計劃在今年第四季或明年第一季推出。新版本的QuikMeasure乃專門設計給歐美的採購員使用，讓他們在製衣廠正式量產之前檢查其貨辦。所以，它將會改用數碼方式量度尺寸，精確度更高。此外，它還會具備顯示屏以及雙向的藍牙功能，可以將成衣的標準尺寸下載及顯示，使用起來更加方便。

另外，該公司亦在研發一款360度相機以及一套人工智能軟件，希望在明年第一季或第二季推出。這款360度相機及人工智能軟件也是為了方便及加速驗貨之用，但卻不是應用於檢查尺寸，而是用來檢查衣服有沒有釘錯或釘漏鈕，有沒有線部縫歪了，以及有沒有污漬等等。

人工智能軟件會先把衣服分類，繼而再辨認其影像是否正常。該公司估計，將衣服放在該360度相機前方5秒之內，雲端的人工智能軟件即能找出它有沒有錯處，以及有哪些錯處。

現時，該公司已向其客戶索取了不同種類衣服的20多萬幅相片，透過深度學習（Deep Learning）技術訓練該軟件，稍後還計劃索取更多相片。

胡文亮表示，有些發展中國家的品質檢查員未必檢查得那麼嚴謹細緻，但如果品牌商和採購公司指定製衣廠使用該公司的360度相機及人工智能軟件，便可以放心很多。

[企業創富]

上 / 下一篇新聞

4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
業界料美減息對港樓影響微
業界料美減息對港樓影響微
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線
特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線
維他奶純利遜預期 逆市跌半成
維他奶純利遜預期 逆市跌半成
新股認購反應淡 3股孖展未足額
新股認購反應淡 3股孖展未足額
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
國泰料未來數月客運收益放緩
國泰料未來數月客運收益放緩
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
盧駿匡﹕港股可買當頭起
盧駿匡﹕港股可買當頭起
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
技術取勝﹕人保拾級試50天線
技術取勝﹕人保拾級試50天線
劉思明﹕教育股搶鏡 宇華可吼
劉思明﹕教育股搶鏡 宇華可吼
周顯﹕H股也圍飛
周顯﹕H股也圍飛
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？
湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
啟德住宅地延至今午5時北角截標
啟德住宅地延至今午5時北角截標
港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍
港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍
逾150製衣廠已使用
逾150製衣廠已使用