傳統行業商機易被忽略

胡文亮和周國汝認為，一方面，這是一個比較專門的問題，需要對製衣業很了解的人才會想到。另一方面，很多人對於製衣這個傳統行業過分看淡，所以根本沒有察覺到當中隱藏的商機。他們認為，衣服乃人類生活必需品，製衣業無論如何都一定會存在，也不會怎樣萎縮，問題只是在什麼地方生產而已。

研360度相機及AI軟件 5秒找成衣錯處

除了在QuikMeasure的應用程式中預設更多範本之外，該公司現時還在開發一個新版本的QuikMeasure，計劃在今年第四季或明年第一季推出。新版本的QuikMeasure乃專門設計給歐美的採購員使用，讓他們在製衣廠正式量產之前檢查其貨辦。所以，它將會改用數碼方式量度尺寸，精確度更高。此外，它還會具備顯示屏以及雙向的藍牙功能，可以將成衣的標準尺寸下載及顯示，使用起來更加方便。

另外，該公司亦在研發一款360度相機以及一套人工智能軟件，希望在明年第一季或第二季推出。這款360度相機及人工智能軟件也是為了方便及加速驗貨之用，但卻不是應用於檢查尺寸，而是用來檢查衣服有沒有釘錯或釘漏鈕，有沒有線部縫歪了，以及有沒有污漬等等。

人工智能軟件會先把衣服分類，繼而再辨認其影像是否正常。該公司估計，將衣服放在該360度相機前方5秒之內，雲端的人工智能軟件即能找出它有沒有錯處，以及有哪些錯處。

現時，該公司已向其客戶索取了不同種類衣服的20多萬幅相片，透過深度學習（Deep Learning）技術訓練該軟件，稍後還計劃索取更多相片。

胡文亮表示，有些發展中國家的品質檢查員未必檢查得那麼嚴謹細緻，但如果品牌商和採購公司指定製衣廠使用該公司的360度相機及人工智能軟件，便可以放心很多。

[企業創富]