逾150製衣廠已使用

應用程式支援中英越南文

至於每家製衣廠使用QuikMeasure的數量，一般來說，是8至10部。為了方便主要客戶，QuikMeasure的應用程式現時已支援繁簡中文、英文及越南文。

胡文亮和周國汝透露，該公司並不是直接接觸製衣廠。因為一來，製衣廠的數目較多，該公司很難逐間去叩門或cold call。二來，製衣廠方面比較保守，習慣沿用傳統做法，未必能輕易說服它們改變。

該公司的做法是接觸一些成衣品牌商和採購公司，利用兩者的影響力，來令製衣廠願意採用QuikMeasure。因為品牌商和採購公司都希望品質檢查員的驗貨工作更有效率，它們可以收到更準確的驗貨報告，所以它們會要求取得其訂單的製衣廠採用QuikMeasure。

至於培訓方面，該公司通常是培訓製衣廠的IT部員工，然後再由他們去教品質檢查員。那些IT部員工一般只需2至3小時，就能夠完全掌握QuikMeasure的用法，包括開設新的範本。

由成立至今，該公司已累積投資大約500萬港元，資金全部都來自4名創辦人。胡文亮和周國汝解釋，因為申請「創新及科技基金」資助的流程太長、工作太多，為了盡快推出QuikMeasure，所以該公司當時放棄了申請，寧願集中精力在研發工作上。

未來將可支援鞋袋及背囊

近幾個月，該公司已數度獲獎。在B4B Challenge 2018-2019中，該公司獲得專業組別的冠軍。在今年4月舉行的「2019香港資訊及通訊科技獎」中，該公司則在「商業方案（中小企業）獎」組別中，獲得銅獎。在貿發局5月中舉辦的「創業快線決選」中，該公司亦入選最後10間初創企業。

由今年初開始，該公司已錄得盈利。現時，該公司在香港有8名員工，負責產品的整體設計以及銷售工作；在珠海有13名員工，負責具體的軟硬件開發工作，包括製作原型等。至於QuikMeasure的組裝，則是由一間東莞廠商代工。

胡文亮相信，該公司可以在兩年內完全回本。現時，該公司正努力擴闊QuikMeasure的用途，已在其應用程式中預設了超過200個範本，包括各種男裝、女裝、內衣褲、童裝、BB裝、針織、梭織衣服等，希望吸引更多品牌和製衣廠使用。

將來，QuikMeasure更可以應用至製造手袋、背囊及鞋的廠家。該公司的中長期目標是，QuikMeasure在全球獲得1萬家工廠使用，包括獲一些歐美名牌指定其代工廠必須使用。

「其實，QuikMeasure也適合很多裁縫和西裝訂造店使用。只不過，我們沒有那麼多人手一一接觸。若他們主動接觸我們，我們樂意合作。」胡文亮說。

[企業創富]