經濟
企業創富

企業創富

下一篇 上一篇

港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍

【明報專訊】雖然IT技術已發展了幾十年，但原來製衣行業的品質檢查（QC）工作一直都未有真正電腦化，仍然非常倚賴人手檢查和記錄，極其耗時。有香港公司看準這一點，研究出一個方案，讓品質檢查員利用一把「電子軟尺」量度成衣尺寸以及直接輸入誤差，並透過藍牙技術，將數據傳送到平板電腦，短時間內獲得150多家製衣廠使用。該公司還正在研發360度相機及人工智能軟件，可望顛覆製衣行業一貫的品質檢查工作做法。

易迅國際有限公司（Quikec International Limited）行政總裁胡文亮、科技總裁周國汝表示，他們以往曾經在一家軟件公司工作多年，該軟件公司主要業務乃是開發製衣業使用的軟件。然而，他們發覺製衣業在品質檢查方面，一直都未能成功推行電腦化。

傳統驗貨靠人手記錄

原來製衣業的抽查驗貨量非常大。以一批2000件的成衣為例，品質檢查員通常就要抽查125件，每件量度十幾個至二十個部位的尺寸，甚至可能多達幾十個部分的尺寸，檢查它們的誤差會否太大。傳統的做法是，品質檢查員不停的用軟尺量度，以及手寫記錄數據，之後將大量數據輸入電腦，以方便客戶觀看，整個過程相當耗時。

他們工作的舊公司曾經開發了一個應用程式（App），讓品質檢查員直接在平板電腦上輸入數據。但是，很多品質檢查員覺得，他們用手指篤屏幕，其實比手寫記錄還要慢。因為常被品質檢查員投訴，他們開始在公餘時研究，能否改變整個作業方式，讓品質檢查員利用一把「電子軟尺」量度各種尺寸以及直接輸入誤差，並透過藍牙技術，將數據傳送到平板電腦，而不用在量度和記錄之間消耗大量時間切換。

按鈕輸入誤差 無線傳至平板電腦

然而，由於他們工作的舊公司只開發軟件，兩人都沒有硬件開發經驗，要實現構思，對他們來說也是很大的挑戰。為此他們需要請教其他人，經過半年的公餘研究之後，他們決定伙拍兩名朋友創業，在去年3月成立易迅國際有限公司。

去年9月，該公司開始推出其「電子軟尺」QuikMeasure以及配套的應用程式。製衣廠可以在平板電腦上，利用該應用程式先設定一款成衣的範本（template），指定其不同部位的標準尺寸。

然後，品質檢查員可以拿着QuikMeasure，量度生產出來的貨品那些部位的尺寸。若發現有誤差，可在QuikMeasure上按一下「＋」按鈕，代表該貨品部位的尺寸長了一個單位（單位大小可在應用程式上預先自由設定，如1/8吋、1/4吋、1/2吋等）；在QuikMeasure上按一下「－」按鈕，就代表該件貨品那個部位的尺寸短了一個單位，餘此類推。

這些數據會透過藍牙，即時傳送到平板電腦上，在應用程式上代表該件貨品的直行上，就會顯示出有關部位的尺寸。若某些部位的尺寸超出了可接受的範圍，該方格就會變成紅色。

只租不賣 保穩定收入

至於QuikMeasure及其應用程式的收費方面，該公司為了收入穩定，實行只租不賣，每個使用權的月費為35美元。

QuikMeasure的應用程式已可以讓品質檢查員以Excel表格或pdf檔案形式輸出整批貨的抽查結果。若製衣廠要求將QuikMeasure的應用程式和廠內的企業資源管理（ERP）系統對接，該公司可能要加收費用。

胡文亮和周國汝表示，經過實際比較，品質檢查員使用QuikMeasure驗貨後，效率至少比傳統方式高出50%，最多更可高出100%。而該公司也進行過專利檢索，發覺之前並無類似的產品申請專利，相信QuikMeasure這種應用於製衣業驗貨的電子軟尺很可能是全世界首創。現時，QuikMeasure已取得香港和內地的短期專利，其長期專利申請則仍在審核中。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

[企業創富]

上 / 下一篇新聞

4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
業界料美減息對港樓影響微
業界料美減息對港樓影響微
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線
特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線
維他奶純利遜預期 逆市跌半成
維他奶純利遜預期 逆市跌半成
新股認購反應淡 3股孖展未足額
新股認購反應淡 3股孖展未足額
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
國泰料未來數月客運收益放緩
國泰料未來數月客運收益放緩
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
盧駿匡﹕港股可買當頭起
盧駿匡﹕港股可買當頭起
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
技術取勝﹕人保拾級試50天線
技術取勝﹕人保拾級試50天線
劉思明﹕教育股搶鏡 宇華可吼
劉思明﹕教育股搶鏡 宇華可吼
周顯﹕H股也圍飛
周顯﹕H股也圍飛
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？
湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
啟德住宅地延至今午5時北角截標
啟德住宅地延至今午5時北角截標
逾150製衣廠已使用
逾150製衣廠已使用
傳統行業商機易被忽略
傳統行業商機易被忽略