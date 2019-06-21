港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍

易迅國際有限公司（Quikec International Limited）行政總裁胡文亮、科技總裁周國汝表示，他們以往曾經在一家軟件公司工作多年，該軟件公司主要業務乃是開發製衣業使用的軟件。然而，他們發覺製衣業在品質檢查方面，一直都未能成功推行電腦化。

傳統驗貨靠人手記錄

原來製衣業的抽查驗貨量非常大。以一批2000件的成衣為例，品質檢查員通常就要抽查125件，每件量度十幾個至二十個部位的尺寸，甚至可能多達幾十個部分的尺寸，檢查它們的誤差會否太大。傳統的做法是，品質檢查員不停的用軟尺量度，以及手寫記錄數據，之後將大量數據輸入電腦，以方便客戶觀看，整個過程相當耗時。

他們工作的舊公司曾經開發了一個應用程式（App），讓品質檢查員直接在平板電腦上輸入數據。但是，很多品質檢查員覺得，他們用手指篤屏幕，其實比手寫記錄還要慢。因為常被品質檢查員投訴，他們開始在公餘時研究，能否改變整個作業方式，讓品質檢查員利用一把「電子軟尺」量度各種尺寸以及直接輸入誤差，並透過藍牙技術，將數據傳送到平板電腦，而不用在量度和記錄之間消耗大量時間切換。

按鈕輸入誤差 無線傳至平板電腦

然而，由於他們工作的舊公司只開發軟件，兩人都沒有硬件開發經驗，要實現構思，對他們來說也是很大的挑戰。為此他們需要請教其他人，經過半年的公餘研究之後，他們決定伙拍兩名朋友創業，在去年3月成立易迅國際有限公司。

去年9月，該公司開始推出其「電子軟尺」QuikMeasure以及配套的應用程式。製衣廠可以在平板電腦上，利用該應用程式先設定一款成衣的範本（template），指定其不同部位的標準尺寸。

然後，品質檢查員可以拿着QuikMeasure，量度生產出來的貨品那些部位的尺寸。若發現有誤差，可在QuikMeasure上按一下「＋」按鈕，代表該貨品部位的尺寸長了一個單位（單位大小可在應用程式上預先自由設定，如1/8吋、1/4吋、1/2吋等）；在QuikMeasure上按一下「－」按鈕，就代表該件貨品那個部位的尺寸短了一個單位，餘此類推。

這些數據會透過藍牙，即時傳送到平板電腦上，在應用程式上代表該件貨品的直行上，就會顯示出有關部位的尺寸。若某些部位的尺寸超出了可接受的範圍，該方格就會變成紅色。

只租不賣 保穩定收入

至於QuikMeasure及其應用程式的收費方面，該公司為了收入穩定，實行只租不賣，每個使用權的月費為35美元。

QuikMeasure的應用程式已可以讓品質檢查員以Excel表格或pdf檔案形式輸出整批貨的抽查結果。若製衣廠要求將QuikMeasure的應用程式和廠內的企業資源管理（ERP）系統對接，該公司可能要加收費用。

胡文亮和周國汝表示，經過實際比較，品質檢查員使用QuikMeasure驗貨後，效率至少比傳統方式高出50%，最多更可高出100%。而該公司也進行過專利檢索，發覺之前並無類似的產品申請專利，相信QuikMeasure這種應用於製衣業驗貨的電子軟尺很可能是全世界首創。現時，QuikMeasure已取得香港和內地的短期專利，其長期專利申請則仍在審核中。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

[企業創富]