啟德住宅地延至今午5時北角截標

萬科4.51億統一自由道舊樓業權

另外，內房萬科積極在香港拓展發展機會，其中持有逾九成業權的何文田自由道9、9A、11及11A號，昨日在無競爭對手下，以底價4.51億元統一業權。

資料顯示，萬科於今年4月已統一毗鄰自由道13及13A號的業權，涉2.5億元，兩地盤將合併發展，料作商住發展，預計可建樓面面積約6.5萬方呎。萬科香港發言人指，集團一直以多渠道策略增加土地儲備，為長遠發展作準備，無論是官地、二手地皮或重建項目皆會作考慮。

恒隆1.11億沽荔灣花園

恒隆地產（0101）繼早前出售長沙灣永康街9號全幢工貿物業後，再度售出非核心物業。土地註冊處顯示，由恒隆地產持有的荔枝角荔灣花園停車場，於上月下旬以1.11億元售出車場，車場共172個車位，即每個車位平均成交價64.5萬元。

新買家為君銳有限公司，公司董事為資深投資者蔡伯能。資料顯示，蔡伯能近年多次購入屋苑停車場，如沙田大圍美松苑停車場，部分車場在完成交易前拆售車位。

此外，市場消息指，由興勝創建（0896）及基金共同持有的長沙灣商廈Peak Castle ，剛錄得大手租務成交，一間媒體公司以呎租27元承租14至16樓共3層，以總樓面面積22,470方呎計，月租60.67萬元。