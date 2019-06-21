湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？

無論古今中外，做官最緊要有官威，不少人做官並不是為了份糧，而是為了要威，無論有什麼人提問，可以愛理不理地話了解，如果唔知點樣管理，索性話自律便算數，如果做官不是為了一個「威」字，不如不做，尤其是在香港，雖然有得威，但很多時候被反對派鬧到狗血淋頭，我有時候都替他們可憐，不過，他們又甘之如飴，仲話食得鹹魚抵得渴。

做官最重要有官威

我問老友點解會話鮑威爾捱不過今年，佢話橫睇掂睇，鮑威爾都唔似做官，些少威勢都冇，相比上一任「白髮魔女」耶倫簡直差幾皮，這就是特朗普不敢用耶倫的主要原因。如果耶倫仍然做美國聯儲局主席，特朗普一定不敢咁多聲氣，當日特朗普聽從財長梅努欽的說話，起用鮑威爾做聯儲局主席，就是貪佢聽聽話話，誰不知鮑威爾做了主席之後，唔知聽邊個講冇人可以炒佢，於是唔聽特朗普支笛，唔理特朗普反對，在去年底堅决加息。本來，加息是經過聯儲局委員投票，不是由鮑威爾一人話事，但鮑威爾可以作出引導說話，如果他說唔加，有九成機會可以唔加，加息無形中與特朗普過唔去，况且在中美貿易戰關鍵時刻，加息增加了美國人負擔，特朗普是一個記仇的人，鮑威爾能夠捱到今年底已經顯示特朗普寬宏大量。所以，老友夠膽同人打賭，老鮑一定不可以捱過今年。

貿戰時刻加息 與特朗普結樑子

鮑威爾在去年底加息之後，已經不斷補鑊話沒有再加息需要，到最近話今年可以減息，但始終得個「講」字，特朗普當然不開心，傳聞話準備將老鮑降職，意思即是叫佢自動辭職。有人同我講，美國減息，香港又可以跟隨，樓市將會再創新高，唉！我都唔知點講，除非美國減息9次，香港才有機會跟隨，暫時來說，美國減息與否，與香港無關。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]