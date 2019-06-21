經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

下一篇 上一篇

湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？

【明報專訊】有老友同我打賭，雖然一般人認為，美國總統什麼人都可以炒，但就唔能夠炒美國聯儲局主席，但佢有信心，特朗普一定有辦法在今年內一定會炒鮑威爾，今次比佢大到，雖然我很喜歡打賭，但今次真的不敢同佢賭，我話投降輸一半，本來食晚飯，飲紅酒，現在改為食午餐飲啤酒。

無論古今中外，做官最緊要有官威，不少人做官並不是為了份糧，而是為了要威，無論有什麼人提問，可以愛理不理地話了解，如果唔知點樣管理，索性話自律便算數，如果做官不是為了一個「威」字，不如不做，尤其是在香港，雖然有得威，但很多時候被反對派鬧到狗血淋頭，我有時候都替他們可憐，不過，他們又甘之如飴，仲話食得鹹魚抵得渴。

做官最重要有官威

我問老友點解會話鮑威爾捱不過今年，佢話橫睇掂睇，鮑威爾都唔似做官，些少威勢都冇，相比上一任「白髮魔女」耶倫簡直差幾皮，這就是特朗普不敢用耶倫的主要原因。如果耶倫仍然做美國聯儲局主席，特朗普一定不敢咁多聲氣，當日特朗普聽從財長梅努欽的說話，起用鮑威爾做聯儲局主席，就是貪佢聽聽話話，誰不知鮑威爾做了主席之後，唔知聽邊個講冇人可以炒佢，於是唔聽特朗普支笛，唔理特朗普反對，在去年底堅决加息。本來，加息是經過聯儲局委員投票，不是由鮑威爾一人話事，但鮑威爾可以作出引導說話，如果他說唔加，有九成機會可以唔加，加息無形中與特朗普過唔去，况且在中美貿易戰關鍵時刻，加息增加了美國人負擔，特朗普是一個記仇的人，鮑威爾能夠捱到今年底已經顯示特朗普寬宏大量。所以，老友夠膽同人打賭，老鮑一定不可以捱過今年。

貿戰時刻加息 與特朗普結樑子

鮑威爾在去年底加息之後，已經不斷補鑊話沒有再加息需要，到最近話今年可以減息，但始終得個「講」字，特朗普當然不開心，傳聞話準備將老鮑降職，意思即是叫佢自動辭職。有人同我講，美國減息，香港又可以跟隨，樓市將會再創新高，唉！我都唔知點講，除非美國減息9次，香港才有機會跟隨，暫時來說，美國減息與否，與香港無關。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
業界料美減息對港樓影響微
業界料美減息對港樓影響微
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線
特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線
維他奶純利遜預期 逆市跌半成
維他奶純利遜預期 逆市跌半成
新股認購反應淡 3股孖展未足額
新股認購反應淡 3股孖展未足額
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
國泰料未來數月客運收益放緩
國泰料未來數月客運收益放緩
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
盧駿匡﹕港股可買當頭起
盧駿匡﹕港股可買當頭起
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
技術取勝﹕人保拾級試50天線
技術取勝﹕人保拾級試50天線
劉思明﹕教育股搶鏡 宇華可吼
劉思明﹕教育股搶鏡 宇華可吼
周顯﹕H股也圍飛
周顯﹕H股也圍飛
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
啟德住宅地延至今午5時北角截標
啟德住宅地延至今午5時北角截標
港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍
港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍
逾150製衣廠已使用
逾150製衣廠已使用
傳統行業商機易被忽略
傳統行業商機易被忽略