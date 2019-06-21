譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本

澳洲自由黨絕非極右黨派，但可見到全球不少偏右政府在近日選舉中仍能成功連任，包括印度、印尼和土耳其等。早前歐洲議會選舉亦有點「往右轉」的味道，雖然綠色黨派也在冒升，又可否把這些選舉看作明年美國大選的前哨戰呢？

昨天坐帆船出海玩浮潛，一如所料，水底與水面是兩個世界。水面上，藍天白雲，彷彿是人間天堂。不幸水底世界則有點滿目瘡痍的感覺。珊瑚數量仍不少，但大多為褐色、啡色，更有大片灰白色的死珊瑚。記憶中，跟十多年前在馬爾代夫潛水（scuba）時看到顏色鮮艷的珊瑚礁分別很大。

雖然今年大堡礁的珊瑚polyps（珊瑚蟲）的出生率已穩定下來，但2016和2017年的「coral bleaching」（珊瑚白化）情况實在太嚴重，大堡礁近半範圍受損，去年珊瑚蟲的出生率大跌近九成！

珊瑚白化是當珊瑚排斥本來共生（symbiotic）的藻類（algae）時出現的情况。本來自然周期約25年，但因為全球暖化，現在周期已縮短至不到6年。珊瑚礁對生態以至經濟都有極大價值，如完全消失，將帶來無法估計的自然環境傷害和巨大經濟損失，甚至可導致地緣政治不穩定。

前天到達酒店時，大堂經理的第一句開場白就是香港情况這麼亂，我們是否為此避開一下？真尷尬，令我們有點做了難民的感覺。今次香港的超巨型遊行示威，不幸已成為國際頭條，當局一定要加倍小心處理事件。 雖身不在港，但當然仍非常關注事態發展。隨着政府立場有所軟化，感覺上情况終於緩和。兩天恒指大幅反彈過千點，不幸正好應驗了「buy when there is blood in the street」（在血濺街頭時買入），十八世紀銀行家3rd Baron Rothschild的投資名言。

港府在處理今次事件，明顯有嚴重失誤，特首林鄭也終於承認過失，並正式向全港市民道歉。但到底錯在那裏呢？真的只是溝通上出現問題？當然沒這麼簡單。即使修訂逃犯法的的最主要所謂「初心」，是為台灣兇殺案的死者潘曉穎和家人取回公道，但正如我上周所講，肯定也有其他元素，包括避免再出現類似肖建華和銅鑼灣書店等「Bounty Hunting」綁架事件 （想落，這可能也不失為把陳同佳「勸返」台灣受審的一個最折衷方法）。

我相信最初主意確來自港府，亦相信原來修法目的並非為了政治原因，以「送中」為恐嚇反對派的手段。但事件再次證明特首真的「堅離地」，除不知道到哪裏買廁紙外，更不理解香港市民對內地司法制度的擔憂，更完全低估市民對她個人和政府傲慢態度的憤怒和不滿。

雖然林鄭自認讀書叻，但明顯不止EQ不合格，不好意思，連IQ都不可能太高。如把應付今次事件當作測試IQ的一盤棋，首先玩家必須充分掌握整盤棋局勢，和變化速度，更應非常清楚自己每個決定和每句話的預計效果，與及各方反應。更理想當然是預先想前很多步棋，而非如林鄭般長期處於被動，每步棋都是reactionary（反動），被急速惡化的情况迫出來的。

特首「堅離地」 低估民憤

林鄭在周二的記招上，雖表示誠意致歉，並自稱有認真反思和反省，但明顯她所說的每一句話，和作出的每一個所謂「妥協」，都是有保留和明確底線的。所謂「民陣」（既無領導人，民陣定義是甚麼？）的第一個最重要訴求，完全撤回修訂法案，她雖多番明示暗示無限期押後，與撤回已無實際分別，但就是堅持不肯在字眼上讓步。第二個主要訴求，呼籲她辭職下台，她繼續迴避問題，只不停說手上仍有大量經濟和民生的工作，需要在未來3年繼續努力，希望市民給她機會。但她也承認已失去市民信任，未來所有工作必極困難，這不是自相矛盾嗎？為何不退位讓賢？不太可能仍自大到以為只有她才能做「好」這份工吧。

林鄭思量未周詳 受制事態極被動

第三個，亦是最具爭議性，港人意見最不一致的訴求，取消上周三集會的暴動定性。香港公安法對暴動的定義很粗疏，任何未經許可的三人或以上集會，並發生騷亂，所有在場人士都可被控暴動罪。理論上，定性是法律問題，不是由特首決定，應由律政司獨立決定應否以此罪檢控，再由法庭判斷。但當然律政司和警方都隸屬特首，所以她的意見也非常重要。

在記招上林鄭把責任推到警方頭上，更表示歡迎大家投訴警察使用過分武力。這做法不公平，因明顯政府早有準備使用頗大量武力，所以必然嚴重打擊警隊士氣。如下次再出現民眾衝擊立法會大樓或甚至行政長官坐駕，誰還願意冒着坐監風險，站在最前線抵抗衝擊？

基本上她的說法是警務處長最初把事件定性為暴動是解釋錯誤，並非所有集會人士都是「暴徒」，將來只會檢控有用武力衝擊警方的人士。此說法聽來合理，亦是某一程度上的讓步，但似乎於法不合。以我非專業理解，普通法的一般做法是由警方先宣讀「Riot Act」（暴動法），警告集會人士散去，如不離去，即屬違法。但似乎在6月12日，警方並無預先宣讀暴動法，是否等同認定所有集會人士都是暴徒？如是者，即使不可能即場逮捕所有人（又是data overload問題），法理上應仍保留事後起訴權。如不追究其他人士，但堅持以暴動罪檢控已被逮捕人士，此乃不公平選擇性執法。較公平的做法或應放棄以暴動罪起訴，但仍可以用擾亂公安，毀壞公物，傷人和意圖傷人等罪檢控這些人。

這次記招，林鄭神情低落，與上次的倔強表現，判若兩人。事到如今，相信所有重大決策已非再由林鄭自己來作出的，這些讓步底線都是中央替她設下的。雖不承認，但估計往後每一著，北京都會直接參與，只希望IQ和EQ都比港府高。

料中央介入 政府設讓步底線

政府有所讓步，但亦沒有滿足所有訴求，必須平衡各種考慮。一方面要作某程度妥協，並表示歉意，盡快把事件馬上降溫。但程度要拿捏得好，如反應仍太強硬，事情可能繼續升級。但如果太弱，又擔心示威者得寸進尺，再加更多遠超政府底線、無法答應的要求。

我已警告過，示威者沒有領袖，暫時有頗高自律性，是好事，但也要極小心整個社運被小部分極端份子所騎劫，暴力程度繼續升級，訴求也愈加大膽和不切實際，非常擔心最後反帶來血腥悲劇。近日緩和或只屬暫時退燒。今次示威者做法跟5年前佔領行動不一樣，不打算長期佔領街頭，改為每次有重大不滿就馬上大型聚集，升級速度比從前快很多。

現在政府對策仍只治標不治本，政府與民眾仍有一種博弈心態，這亦正是問題核心所在。官民關係，與中美貿易談判完全不一樣，不應同樣以對立的博弈態度處理。從一開始，根本不應讓事件發展到現今的對峙情况。現在的挑戰是如何把政府與民眾團結起來，站在同一邊，不再對立。我沒有答案，但知道這才是解決問題的正確思想方向。

官民對立未解決 對策治標不治本

說回中美談判，有些少「突破」，特朗普與國家主席習近平通了電話，並決定在月底的大阪G20峰會舉行雙邊會議。會上即時達成協議的機會很低，但同意重啟談判的機會很高。

兩邊都有重回談判桌的動機。中方認為美方立場轉軟，主因有三個。第一是美國發現中國不如墨西哥般小國那麼容易屈服。第二，很多美國大企業向白宮施壓，表達他們對關稅的不滿，和對盈利的影響。關稅不止對把製造業帶回美國幫助不大，不少企業反而考慮裁員。第三，過度瘋狂，到處樹敵的貿易政策，加上特朗普的各種法律問題，令到特朗普在民調中大幅落後於拜登（Biden），甚至其他多位民主黨參選人。

中美均有重啟貿易談判需要

當然中國也有重啟談判的需要，主因也有三個。首先中國經濟始終較受外貿影響，美國仍是單一最大貿易伙伴。其次就是殺傷力比關稅更大的「華為Ban」，如全面執行，對整個中國的科技發展都有很大影響。第三，因為近日事故，香港已成為一張牌，美國以擔心香港漸失自主權為由，考慮改變獨立關稅和出口管制地位。香港畢竟仍是中國對外的超重要窗口。

其實中美雙方都很需要一個雙贏的刁。協議框架或包括中方多買一些美國貨（可能被逼再訂購波音客機），美方則需要取消或最少逐步減低關稅，和減輕「華為Ban」（不可能完全取消），協議的語言也必須較平等。如能達成協議，特朗普有扭曲事實的特異功能，中國掌控資訊的能力更超強，誰勝誰負，將可各自演繹。

即使中美也不應長期以零和遊戲的博弈思維來處理關係。這僵局主要是俄國故意搞出來的。人類正面對重大氣候變化挑戰，大堡礁正邁向死亡，北極正在加速融化，可悲多國仍在爭奪北極圈內的經濟利益。如地球生態環境成為了所謂發展的犧牲品，或直接被戰爭摧毀，人類自己也逃不了此惡果。如要解決問題，必須全球合作，超越鬥爭的框框，放棄私利，一切以大局為重。不容易，但人類有選擇嗎？

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]