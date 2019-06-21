日照港裕廊 逆市爆升有原因

其實，大陸人學香港人的方法炒港股，已不是新鮮事，幾年前大部分炒到飛天的港股，都是大陸人炒的，現在學埋香港人炒新股的方式，也是理所當然的結果。不過，圍幾億元咁大size的新股，香港人是做不來，只有大陸A股，炒親都幾十億元、幾百億元市值，先至食得落咁大鑊茶飯。

日照港裕廊的最大的「陷阱」，是在暗盤時平開1.5元，這個價位，就算是你看中了它貨源歸邊，也不敢買進，反而是高開十幾個巴仙，又或者低開十幾個巴仙，都會有勇士撲入去。開平盤，就算是手上有貨的人，都怕得要死，馬上把貨都乖乖繳交出來了。所以說，股票真的是心理戰，正如賭神的師父鍾景輝教落的三招絕技﹕落汗、換牌、估心理，最勁就是估心理了。

講到H股也圍飛，其實，有頭髮邊個想做癩痢，如果市場可以吸納全部公開發售的股票，大股東集資袋袋平安，使鬼圍飛咩！就是因為一次過賣不完，才需要專業人士去炒作，在二手市場把股票賣掉嘛！如果隻日照港裕廊有幾百倍超額認購，相信都不用向上炒高幾倍，袋了5億元集資額，關人鬼事了。這些內行話，不識市場的人當然不可能知道了。

[周顯 投資二三事]