經濟
劉思明 數據尋寶

投資策略

下一篇 上一篇

劉思明﹕教育股搶鏡 宇華可吼

【明報專訊】恒指昨日高開逾百點後反覆向上，以近全日高位收市，收報28,550點，升348點或1.23%；國指升1.46%。大市成交978億元，與60天平均相若。恒指初步升穿50天線，未來要看能否進一步推升，或回調時能否守住28,200點，以延續近兩日升勢；關鍵支持則在27,800點。

恒指關鍵支持27800點

據《明報》港股數據庫，升跌比率83比17，升逾3%佔上升股份近兩成；陽燭對陰燭為69比31，大市保持向好趨勢，買盤偏強且積極。大市已連續3日有超過六成股份上升，最近一次已經是2月下旬，向好狀况為近數個月來最好；今年初恒指見底回升，大市同樣出現持續普遍向好趨勢，目前形勢有利後市發展。

昨天不少行業跑贏大市，本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，有三分之一的升幅超過1.5%、跑贏恒指國指；受內地A股做好帶動，保險及券商股受追捧，帶動中資金融業升逾2.6%，其次航空、零售及教育、金屬及礦石亦升逾2%。周一提到的國航（0753），昨升穿7.8元阻力，上升動力比預期強，但要留意50天線附近約8.5元料有較大沽壓。

市場風險胃納改善

教育股表現搶鏡，楓葉教育（1317）、新高教（2001）、中教（0839）升約4%，惟兩者只是低殘反彈，向上料阻力重重。中教於高等及職業教育中具領導地位，估值於同業中享有較高溢價，也意味並不廉宜。市場風險胃納改善，低估值股份受捧，正在擴張高等教育業務的宇華（6169），估值尚未反映重心轉移，可以留意。

宇華2017年完成收購湖南涉外經濟學院，擴大高等業務發展；截至今年2月底止的半年業績顯示，併購帶來的貢獻及經營持續改善成果，收入及純利增長均超過五成。今年公司進一步將業務擴展至海外，收購泰國私立大學，由於校內已有不少中國學生，預料未來可加以發展，與國內業務產生協同效應。截至2月底，公司的資本負債比率約12.3%，手持現金11億元人民幣，將可支持未來併購擴張。

宇華表現穩定 料突破50天線

走勢上，今年以來，宇華表現相對同業較為穩定，上月跌至3.1元低位轉穩，近日有轉強迹象，成交亦有改善，短線料可嘗試突破50天線，並挑戰高位約3.6元阻力，而止蝕位放在3.1元。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕宇華 中教 教育股 港股

上 / 下一篇新聞

4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
業界料美減息對港樓影響微
業界料美減息對港樓影響微
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線
特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線
維他奶純利遜預期 逆市跌半成
維他奶純利遜預期 逆市跌半成
新股認購反應淡 3股孖展未足額
新股認購反應淡 3股孖展未足額
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
國泰料未來數月客運收益放緩
國泰料未來數月客運收益放緩
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
盧駿匡﹕港股可買當頭起
盧駿匡﹕港股可買當頭起
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
技術取勝﹕人保拾級試50天線
技術取勝﹕人保拾級試50天線
周顯﹕H股也圍飛
周顯﹕H股也圍飛
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？
湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
啟德住宅地延至今午5時北角截標
啟德住宅地延至今午5時北角截標
港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍
港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍
逾150製衣廠已使用
逾150製衣廠已使用
傳統行業商機易被忽略
傳統行業商機易被忽略