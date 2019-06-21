張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股

聯儲局已鐵定減息，10年期國債債息曾進一步跌穿2厘水平，美股則高位靠穩微升。筆者此前指出，過去兩次進入減息周期股市都跟隨下跌，但今次暫時市場情况明顯有分別，更接近上世紀1990年代緊縮中的階段性減息，即1994至95年墨西哥披索危機，以及1998至99年的LTCM倒閉事件時的緊急減息，而現在則因貿易戰影響而出手。從聽證會上美國企業的言論，主流聲音是無法離開中國供應鏈，若真的實施25%關稅，企業只能冒着流失顧客的風險而加價，相信這也是聯儲局最關心的不明朗因素。

債息急跌 市場仍樂觀

現在好的設局是，市場雖已預期當局會放鴿，利好兌現也沒有出現拋售。另一個好的現象是10年期債息急跌並一度失守2厘，過去10年出現了幾次，例如2011年歐債危機、2012年全球經濟不景、2016年英國脫歐等，當時股市都出現大震盪。但今次信貸價差並沒有因為債息崩盤而擴闊，至少暫時沒有。信貸市場穩時避險情緒就不高，低息更可推高估值，再配合全球基金本年初大幅增持現金，結果就形成爭相入市的局面。

根據美銀美林基金經理6月份調查，受訪者所持現金激增至投資組合的5.6%，是2011年8月以來的最大漲幅，也只有2015、16年中國股市崩盤和金融海嘯時更高。按規則，現金水平高於4.5%時為買入信號，現在較此水平高出達1.1個百分點，而相比10年平均值也高出整整1個百分點。筆者仍維持是挾淡倉、大家持貨不足的升浪，只是威力較想像中更強。感覺上新興市場有頗大機會會有資金流入追捧，而A股也突然大幅飈升。

昨日推介的航空股表現不錯，國航（0753）升逾3%，另一值得留意的是汽車股。中國汽車銷售連續12個月按年負增長，是前所未見的事，至今也未看到止跌的情况。但要留意，雖然按年下跌勢頭未止，汽車股也未有再破頂，而按月的跌幅也在收窄。根據中汽協數字，4月份乘用車銷量為158萬輛，而5月份則為156.1萬輛，雖然偏軟但已見回穩。作為周期股份，當下跌周期出現初期的止跌情况，股價又處於低位時，值博率都不俗。只是短期缺乏利好，中期業績更可能是一個炸彈，事關各大品牌都減價促銷、邊際利潤下滑，純利跌幅肯定遠超收入，說不定更會錄虧損。但壞消息出現時，更是一個好機會看看股價反應，若跌幅不大，更證明持貨者都相信已到周期底部。

[張兆聰 還看今朝]