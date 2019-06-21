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經濟
2019年6月21日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
業界料美減息對港樓影響微
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線
維他奶純利遜預期 逆市跌半成
新股認購反應淡 3股孖展未足額
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
國泰料未來數月客運收益放緩
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
盧駿匡﹕港股可買當頭起
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
技術取勝﹕人保拾級試50天線
劉思明﹕教育股搶鏡 宇華可吼
周顯﹕H股也圍飛
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
啟德住宅地延至今午5時北角截標
港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍
逾150製衣廠已使用
傳統行業商機易被忽略
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技術取勝﹕人保拾級試50天線
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【明報專訊】東陽光藥36元不可失（圖）
廣汽跌勢止向上難（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
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