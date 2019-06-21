力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊

格力微博舉報信tag發改委

6月10日下午，格力電器官方微博突然發布了一封《關於奧克斯空調股份有限公司生產銷售不合格空調產品的舉報信》，並tag了國家市場監督管理總局和國家發改委。信中稱，由於眾多消費者向其回饋奧克斯空調價格便宜但耗電量很大，格力空調經過實測發現奧克斯生產的部分型號空調產品確與其宣傳、標稱的能效值差距較大。經委託有專業資質的協力廠商機構檢測驗證，檢測結論為能效比和製冷消耗功率的檢測結論均為不及格。格力空調稱生產銷售此類產品不僅嚴重侵害了消費者和合法權益，對國家節能減排環保政策以及市場公平競爭的良性秩序也造成了巨大的破壞。

奧克斯空調當晚回應，稱格力既非消費者又非國家監管部門，其聲稱消費者向其舉報奧克斯產品問題，明顯不合情，不合理。

奧克斯方面隨後還呼籲，「民族品牌應攜手一致對外。格力直接向本土企業開戰，於民族大義不顧，於國之大局不顧」，不料卻被起底，奧克斯集團背後家族成員早已「改旗易幟」，持有加拿大等地永久居留權或已擁有加拿大國籍，而且市場並不買帳，「民族大義」豈能為產品品質背書。面對格力空調的正面挑釁，奧克斯的回應顯然不夠有力。

格力在慌什麼？單從銷售資料來看，2018年線下空調市場，格力、美的和海爾分別以37.6%、24.5%和11.5%的市場份額位列一線陣營。這樣來看，格力穩坐空調銷售寶座，完全不用把尚未進入一線陣營的奧克斯放在眼裏。

然而事實是，格力與奧克斯多年來糾葛不斷，在專利狀告上「你來我往」。僅2017、2018兩年，奧克斯就被法院判決侵犯格力電器6件專利權，其中已終審判決4件，賠償額530萬元（人民幣‧下同）。2017年，奧克斯也曾以侵犯專利權為由將格力告上法庭。

為何與品牌和總銷量都不如自己的對手如此糾纏不清？原來激烈的行業競爭讓線下機會愈來愈少，奧克斯不得不探索互聯網電商新零售的路子，卻沒想到通過減少中間環節，拉低空調價格，奧克斯在電商銷售領域打出了自己的一片廣闊天地。據公開資料顯示，2018年6月1日奧克斯空調分別在天貓、京東、蘇寧三大平台空調品類銷售榜位居第一，整個「618」大促銷期間，線上空調零售額為94.7億元。此情此景讓行業老大格力坐不住，不得不慌。

雖然整體來看，格力已是內地空調行業老大，但挖角、侵犯專利、銷售競爭這些方面在同行業內總有說不清的事兒。格力曾表示，2010年至今奧克斯通過各種不正當方式挖走格力電器研發和質檢等部門的核心骨幹人員。

在電商銷售方面，格力掌門人董明珠曾多次在公開場合直言，電商對格力的威脅不大，也不屑發展電商。但奧克斯近年來在電商銷售上的閃亮業績也實在令格力難以漠視，採取各種手段改變局面也合情合理。

曾不屑拓電商 最終還須順應市場

筆者認為，商場如戰場，瞬息萬變，線下銷售領先不等於整體領先，暫時的領先不等於一直領先。積極順應市場消費趨勢，擁抱潮流才是制勝之道。今年4月，格力電器也修訂了《公司章程》，在經營範圍中增加電商業務，並鼓勵員工通過微店微商的方式去大力推廣銷售格力電器。這是格力電器從制度上對推廣線上銷售做出引導，未來預計將邁出更大步伐。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]