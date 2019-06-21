嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢

時移世易，世上一切東西也微型化、便攜化，以至家庭化、個人化。發電機也不會例外，以下介紹三款微型水力發電機。

比利時方案 夠60家庭使用

你家附近有水量充足的溪水流經嗎？如果有，就可以安裝一部Turbulent水力發電機，它發電的功率足夠供3至60個家庭使用。

Turbulent是一家比利時的創業公司，水力發電的機器由該公司兩位始創者以3D打印技術製造，他們的機器可安裝在溪流旁邊，把水流引進機器的渦輪內，水力推動渦輪旋轉而產生電力。溪水的落差可以小至1米，維持24小時不停發電，電量最高可達200千瓦。它不但安裝容易，維修簡單，並且可遠程監控其運作，或連接其他能源及智能電網。價格方面，由8萬歐元起，比起大型發電設備，可謂便宜很多。最重要的，這個裝置對環境及生態完全無害，溪水內的魚不會受到威脅。

日本便攜方案 微弱流水也可運作

日本歧阜縣惠那市角野制作所發明了一款更小型的水力發電機。它僅長1米、寬及高28厘米，長長的機身藏了一個螺旋型的車葉，放到水中，水流由一端流向另一端，引致車葉旋轉，產生電力，當然電力較弱，但可供電燈照明。東京都一條河流也裝置了這些水力發電機，就為橋上所有的照明燈提供電力。此裝置可以手提，在微弱的流水中也能運作，所需地方細小，而且可以連合幾個一齊使用。可供作緊急發電或於落後農村中使用。

野外工作和戶外探險的人士常會遇到手機缺電的情况，現在，只要找到河流，就可利用Blue Freedom 發電器產生電力。

Blue Freedom 號稱是世界上最小的手提水力發電器，直徑只有20厘米大小，中央最大的部件為一個渦輪。把它放在水流中，每小時可產生的電力，約可供應手機作10小時使用。或應用於任何連接USB插頭的電器。此手提發電器每部賣299歐元，約2641港元。

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全球財智幕僚香港董事及分組主席

[嚴啟明 時時度好橋]