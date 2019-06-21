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盧駿匡﹕港股可買當頭起

【明報專訊】筆者上一期曾表示，「 現時與2012年的情况相似。在5月急挫後6月開始反彈，並於7月再破頂，形成典型的五窮六絕七翻身格局，及後繼續一浪高於一浪的走勢而且再創高位。以現况而言，恒指已經形成兩個浪底，即是24,540點及24,896點，26,671點有機會是第三個浪底」。

市底轉強後 可換馬二三線股

執筆時（19日）恒指大幅裂口高開超過700點，原因是美國總統特朗普與國家主席習近平通電話，市場憧憬在G20峰會中美達成貿易協議機會增加，加上人民幣向好，以及美國聯儲局有望今年內減息兩次，令近期沉寂的市場帶來曙光。

恒指現時已形成一浪高於一浪，後市有望延續升勢。基本上在消息層面及技術走勢已顯示，最壞的情况或已過去。現時市場信心雖然仍未全面恢復，但聰明錢已率先流入，令股價先行。策略上，應繼續吸納優質的重磅藍籌股作中長線投資，然後等待市底轉強，再轉戰二三線股，屆時相信會有不少市場消息推波助瀾。

恒指升穿50天線 250天線已修復

技術上，恒指已升穿50天線，另一點值得關注的是250天線已經修復，短期再下破的機會逐漸減低。中線市寬亦於低位徘徊了一段時間，相信將會回升至超賣區之上。整體而言，後市向好的機會較高。現時可會是當頭起，而6月低位有機會是新一輪升浪的底部。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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