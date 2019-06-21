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Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，日本最大即時通訊軟件營運商Line Corp.，最早可望於本月獲日本金融廳發放牌照，在日本經營名為BitMax的加密貨幣交易平台，並在領牌後數周開始交易業務，供日本8000萬Line用戶買賣加密貨幣，包括Line旗下的加密貨幣Link。

去年已在星營運BitBox平台

Line去年也在新加坡設加密貨幣平台BitBox，供環球用戶買賣。但因牌照問題，日本用戶不能使用BitBox，迄今BitBox對Line的收益未見顯著的推動作用。根據BitBox網站的數據，其24小時的交換量約為200萬美元。消息指出，BitMax將使用與BitBox相同的後台技術。此外，Line也在等待日本當局發放獨立的銀行牌照，讓Line把加密貨幣交易與網購等服務更深入整合。Line已計劃今年與野村控股共同推出股票經紀業務，並在明年與瑞穗金融集團推銀行服務。

通訊軟件增長停滯 開拓新業務

面對用戶增長停滯不前，Line近期股價跌至2016年上市以來低位。它在上一財年錄得虧損，正爭取開拓更多新業務，減少對廣告收入的依賴。與此同時，社交媒體巨擘facebook（fb）也開拓加密貨幣支付業務，準備明年推出加密貨幣Libra（天秤座）。聯儲局主席鮑威爾稱，fb已跟聯儲局商討推出Libra，並相信他們已跟全球多個監管機構及相關人士尋求意見。他說，聯儲局對於加密貨幣沒有監管權，認為加密貨幣有利有弊，呼籲fb推出Libra前解決一些潛在問題。受fb準備推出Libra刺激，最多人買賣的加密貨幣比特幣，近期價格升至9000美元以上，在逾1年高位徘徊。不過以太幣（Ether）及瑞波幣（Ripple）等其他加密貨幣，自本月以來呈下跌趨勢，市場恐怕它們被即將面世的Libra淘汰。

（綜合報道）

[國際金融]

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