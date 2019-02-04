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美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點

【明報專訊】聯儲局暗示可能減息，刺激美股早段大漲。標普500指數早段升0.9％，觸及2,954.33點的盤中紀錄高位，科技板塊上漲。納指早段升約1%。道指開市升256點，Caterpillar和埃克森美孚領漲。伊朗擊落美國無人間諜機，美國總統特朗普斥伊朗犯下重大錯誤，令地緣政治緊張形勢升溫，紐約期油昨升5%至每桶56.5美元左右，布蘭特期油升4%至每桶64美元左右，能源股上漲。

市場預期聯儲局減息，令美國國債孳息率一度跌穿2厘關口（詳見B2版），美匯指數也跌穿97。與此同時，無利息回報的黃金價格急升，昨飈升至逾5年高位。現貨金昨高見每盎司1386.38美元，為2014年3月中以來最高。本月迄今，金價已上漲約80美元。期金昨也高見每盎司1397.70美元，觸及去年4月以來高位。

金價升至逾5年高位

盛寶銀行大宗商品策略師漢森（Ole Hansen）稱，金價急升顯然由於聯儲局釋出鴿派傾向，刪除了前瞻指引中，對利率政策保持耐心的描述，為減息開綠燈。較低的利率，令持有無利息回報的黃金機會成本（opportunity cost）下降，並對美元構成壓力。對持有其他非美貨幣的投資者來說，黃金更為吸引。歐洲央行和澳洲央行本周也釋出放寬貨幣政策的信號，未來需更多刺激措施。瑞士貴金屬服務公司MKS PAMP集團稱，若金價能穩守每盎司1375美元左右的支持位，金價將有望升至每盎司1450美元。不過若中美貿易形勢好轉，金價將會回落。

聯儲局及歐央行等向市場釋出減息信號之際，英倫銀行並未因英國經濟前景轉弱而加入寬鬆行列，反而宣布將指標利率維持在0.75厘不變，並維持先前的前瞻指引，只要經濟發展符合其通脹報告的預測，而脫歐過程平穩，將持續收緊貨幣政策，重申「有限度逐步加息」是合適的。不過由於英倫銀行預期次季經濟未見增長，議息聲明公布後，英鎊兌美元由1.27水平回落。

英倫銀行無改「前瞻指引」 英鎊回落

英倫銀行未解釋為何保持前瞻指引不變，卻同時承認英國與其他地區的「經濟增長下行風險增加」。英倫銀行稱，相對於2018年，英國的潛在增長在上半年略為減弱，預期第二季GDP增長將降至零。英倫銀行5月時預期，次季GDP將增長0.2％。

儘管英倫銀行繼續假設英國脫歐順利，金融市場卻愈來愈憂慮硬脫歐的可能性，估計英倫銀行屆時需要減息。英倫銀行貨幣政策委員會一直表示，在硬脫歐的情况下，利率可升可跌。英倫銀行的會議紀錄承認，其假設與金融市場的看法存在衝突，認為英國脫歐的不確定性，為英國遠期利率帶來額外的下行壓力，並導致英鎊匯率下跌。

日央行維持經濟「溫和擴張」評估

此外，日本央行昨維持經濟「正溫和擴張」的評估，維持現行的大規模貨幣寬鬆政策。不過考慮到中美貿易摩擦，日本央行認為「海外經濟相關下行風險較大」，但現階段沒有必要通過加碼寬鬆來提振經濟。

日本央行表示，至少到2020年春季前後，仍將維持目前極低的長短期利率。不過分析認為，日本面臨10月上調消費稅率的挑戰，市場對聯儲局的減息預期將導致日圓升值，最終將逼使日本央行在今年稍後進一步放鬆貨幣政策。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日本央行 英倫銀行 金價 油價 美股 聯儲局

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