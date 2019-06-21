東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成

東方表行香港業務上個財年分部溢利為1.29億元，按年減少21%，台灣、澳門及中國大陸業務溢利則大增1.75倍至5066.2萬元。截至今年3月底止，公司共經營61個零售及批發點，當中香港、中國大陸、澳門及台灣分別設11、46、1及3個零售及批發點。公司表示，期內總租金成本按年減少4.1%至1.62億元，未來會繼續關閉租金高昂但表現欠佳的店舖，以達到資源配置策略。

寶光虧損收窄77% 不派末期息

另外，時間廊母公司寶光實業（0084）亦公布截至今年3月底的全年業績，營業額按年下跌3.4%至14.57億元，公司期內將眼鏡業務出售至控股股東，收益為1.11億元，虧損按年大幅收窄77%至3455.1萬元，不派末期息。公司指出，時間廊同店銷售於上半年有增長，惟下半年受中美貿易戰及人民幣轉弱影響，令首季回暖勢頭未能持續到其餘時間，聖誕節及農曆新年等節日購物旺季營業額不及預期，全年營業額跌5%至11.66億元。