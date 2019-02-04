莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘

明報記者 蕭嘉聰

莎莎昨午公布業績，收市急升9.05%至2.41元，亦帶動相關股份表現。公司港澳地區上個財政年度同店銷售增長3%，但單計下半年則跌7.3%。

港澳同店銷售全年增長3%

郭少明表示，公司4月至今的表現較預期有落差，不過5月、6月的同店銷售跌幅收窄至單位數，公司現時加入很多新產品，例如健康食品，以保持競爭力，未來表現則視乎中美貿易戰及人民幣貶值情况。

他認為，目前香港零售市道對比過去2016年的跌幅原因不一，以往是市民減少消費，現時除了經濟不明朗、中美貿易戰及人民幣貶值等因素，內地出現更多網購平台，亦令行業整體競爭加大。

至於莎莎內地業務，上個財年同店銷售跌1.1%，零售銷售額則跌1.9%，期內共有54間分店，整體虧損為1382萬元人民幣。

郭少明表示，今年4月至6月16日期間，公司在內地關閉2間分店，令整體銷售額跌2%，同店銷售則跌逾6%，不過公司已致力改善產品組合，相信有進步空間。

今財年中港料開逾10分店

內地今年初起實行《中華人民共和國電子商務法》打擊代購活動，莎莎業務自上個財年第四季開始受影響。郭少明形容，初期對公司的影響較大，近日表現有回暖迹象，但未及以往興旺，預料法規對整體生意有5%的影響。

公司期內香港續租租金輕微增加0.5%，郭少明透露，4月至今有18間分店續租，續租減幅達19%，大多為街舖，更包括位於銅鑼灣的分店，因此「有啲幫助」，但預計租金減幅未必可以持續。

他又稱，今個財年中港兩地料開設超過10間分店，當中將有7至8間設於大灣區之內，在港將開設3至4間店舖。截至今年3月底止，莎莎於港澳共有118間店。