經濟
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國泰料未來數月客運收益放緩

【明報專訊】國泰（0293）收市後公布5月客貨運量，客運量升但貨運量跌。國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，5月整體客運需求強勁，但受激烈競爭影響，收益率仍然受壓。

日本市場受惠5月上旬黃金周長假期，收益增長尤為顯著。雖然上半年業務在首季理想表現推動下有實際改善，但預計未來數月的客運收益有放緩迹象。市場對旅遊需求下降，尤以長途航綫為甚，令整體收益率嚴重受壓。

地緣政治局勢緊張 貨運量收益率跌

貨運業務則繼續受到地緣政治局勢緊張及市場氣氛轉弱的不利影響。雖然5月運力有所上升，但貨運量及收益率均按年下跌。未來會繼續密切監察，務求有效地因應市場需求及貿易走勢的轉變來配合運力。

數據顯示，國泰5月載客量達到296.15萬人次，按年增4.7%；乘客運載率微升0.9個百分點至82.9%，可用座位千米數計算的運力則上升6.6%，收益率按年升7.8%。貨物及郵件運載量則有所下降，5月載貨量16.83萬公噸，按年減少3.9%；運載率下跌4.7個百分點至63.9%，運力上升4.6%，但收益率按年跌2.6%。

國泰昨日收報11.54元，升1.41%。累計首5個月，國泰載客量上升4.1%，運力增加6.5%；載貨量減少5%，運力上升1%。

相關字詞﹕收益率 載貨量 載客量 國泰

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