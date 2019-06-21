港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年

悉中遠擬收購東方海外 翌日入市

內媒引述上海第一中級人民法院官方微信消息，同案的陳某、王某因內幕交易罪分別判處有期徒刑9年，罰金2.4億元及有期徒刑3年，緩刑3年，罰金172萬元。桑仁兆及陳某均表示要上訴。經審理查明，在2017年5月11日桑仁兆獲悉中遠海控籌劃收購東方海外的內幕信息，於次日利用其實際控制的他人證券賬戶買入中遠海控股票14.46萬股，又在同年7月27日中遠海控復牌次日全部賣出，共獲利13萬餘元。

據報，桑仁兆在同年5月12日及6月10日分別將同一內幕信息泄露給王某；在5月12日至15日間，桑某又將該案中東方海外的訊息泄露給陳某。陳某更在5月15日至7月7日間開通其控制的他人證券帳戶的港股通功能，向私人融資4700萬元，使用14個私募基金帳戶和22個自然人帳戶，買入東方海外752.75萬股；又在同年7月至12月21日賣出，共獲利1.2億餘元。同年7月，陳某將500萬元現金交付桑仁兆作「掩口費」，又製作虛假投研日誌和要求公司交易員統一口徑。

「滬港通」在2014年11月開通後，於2016年首次出現中港兩地證監聯手打擊操縱交易，當時中證監成功查處首宗利用「滬港通」操縱A股案件，居於香港的內地投資者唐漢博被充公約2.4億元利潤，另罰款約8.1億元，共計10.5億元。