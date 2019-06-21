澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息

明報記者 李哲毅

首席執行官藍凌志在分析員電話會議上指，今次是由於澳洲聯邦政府更新零售電價措施，引致EnergyAustralia商譽減值，暫時未見其他重大政策風險會導致進一步業務減值。

中電在澳洲從事能源生產及零售，對於會否退出部分澳洲業務，藍凌志指，現時客戶數目龐大，上述兩項業務可以對冲風險，雖然近期批發電價高企，但長遠仍看好當地市場。藍凌志未有正面回應能否維持派息水平，只稱今年首季股息金額提高3%，集團對未來發展具信心。

多省實施新管制 電價收入料降

今年2月，澳洲聯邦政府宣布將實施默認市場價格（Default Market Offer），重新規管新南威爾斯省、昆士蘭省及南澳省住宅及小型企業客戶的常規價格；維多利亞省政府亦計劃為住宅及小型企業客戶推出默認價格，上述措施將於今年7月1日生效，料會降低當地客戶所支付的電價。

推廉宜新能源 稅前盈利料續跌

截至去年底EnergyAustralia零售業務的商譽為150.65億元，中電解釋，考慮到將於7月1日生效的價格管制及其對零售盈利的潛在影響，為EnergyAustralia商譽進行初步減值評估，估計介乎60億至70億元之間。未計入商譽減值前，EnergyAustralia今年首5個月營運盈利為7.31億元。中電又稱，EnergyAustralia正推銷多個更廉宜的新能源方案，預期下半年當地零售業務稅前盈利將減少2.4億元至只有3億元，未來或會持續下跌。

現時中電提供電力和天然氣服務予澳洲多個省份，共約256萬客戶，集團亦持有多間電廠，發電容量約4478兆瓦。過去3年，澳洲業務營運盈利貢獻比率不斷提高，由2016年的14%升至2018年的22%，相反香港佔比則跌至59%。

當地盈利比重急增 去年佔逾兩成

大和資本中港公共事業、再生能源及環保研究主管葉捷賢表示，商譽減值屬非現金項目，相對不太影響派息政策。他估計，去年10月起香港實施新利潤管制計劃，料拖累今年上半年收入跌逾兩位數字，現時再作商標減值無可厚非，考慮到今年下半年會有低基數效應，相信表現會較上半年好。