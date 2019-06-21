經濟
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新股認購反應淡 3股孖展未足額

【明報專訊】5隻新股昨日截止孖展，惟反應仍然偏淡。一眾新股中僅有飛揚國際（1901）錄得超購逾7倍，4家券商合共錄得近1.14億元孖展，另外途屹控股（1701）錄得1899萬元孖展，較其公開發售集資1700萬元，錄得輕微超購。鷹普精密（1286）、銀濤（1943）及家鄉互動（3978）等孖展認購皆未足額。

思考樂今上市 昨暗盤收升

新加坡機電服務供應商坤集團（0924）昨日至下周二（25日）招股，擬發2.5億股，當中10%作公開發售，每股招股價0.5至0.6元。一手8000股入場費約4848.36元，料於7月5日正式掛牌。獨家保薦人為新華匯富。該股引入周大福（1929）及新世界（0017）執董鄭志恒，認購2000萬元。公司昨日首日孖展認購冷清，4家券商合計錄得48.7萬元，遠未足額。

今日首掛的思考樂教育（1769），昨日兩暗盤表現向好。該股在耀才暗盤收報4元，較招股價3.68元升0.32元或8.7%，一手1000股帳面賺320元；輝立暗盤報4.01元，升0.33元或近9%，每手帳賺330元。

據IFR Asia指，江蘇康寧傑瑞生物製藥計劃在港上市，冀集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。公司5月底完成規模約6000萬美元（約4.68億港元）的B輪投資，有指新世界副主席鄭志剛及太盟投資等參與投資。

火岩控股下周四轉主板交易

GEM板股火岩控股（8345）公布已向聯交所申請轉主板，周三（19日）已獲原則性批准，料於下周四（27日）正式轉至主板交易，上市編號改為1909。

相關字詞﹕暗盤交易 暗盤 新世界 周大福 招股 超額認購 孖展 新股暗盤 新股

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