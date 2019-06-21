維他奶純利遜預期 逆市跌半成

收入增速料續放緩

對於集團去年度下半年收入放緩，執行主席羅友禮稱，這屬經常性季節因素影響，並指每年均是上半年比下半年「賺更多」。他預計，集團在本年度整體業務表現將穩健增長，但因為需在建立品牌價值、基礎設施等方面投資，預計短期內將影響盈利表現，收入增速亦會放緩，但相信長遠能確保公司可持續發展。

中美貿易戰拉鋸持續，被問到會否影響集團主要原材料黃豆的價格，行政總裁陸博濤表示，內地業務所採用的黃豆均於當地採購，因此若中國停止購入美國農產品，將會對集團造成直接影響。他表示，集團會密切留意原材料的價格變動，但認為現時成本等方面仍然可控。

倘內地停進口黃豆 料受影響

管理層在會中多次提及，集團因貨幣匯兌問題而影響真正業務表現。對於人民幣匯率近日走勢偏軟會否繼續影響業務表現，集團首席財務總監劉健成表示，集團在內地的買賣均以人民幣交易，因此收入和開支均會「自然對冲」，毋須再兌換貨幣，相信將受較少影響。

劉健成又表示，雖然中國業務在收入佔比很大，但集團在港仍有一半資產，若未來在內地的資產多於75%，或會考慮轉以人民幣結算。他強調，香港是集團的「家」，無論內地在集團業務收益的佔比有多大，仍不會放棄在香港發展，因此集團來年將會繼續投資，於本港興建基礎設施、改善生產線等。