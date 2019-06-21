經濟
下一篇 上一篇

維他奶純利遜預期 逆市跌半成

【明報專訊】維他奶（0345）昨日公布截至今年3月底全年業績，純利按年升19%至6.96億元，收入則按年升16%至75.26億元。雖然期內純利及收入均錄得雙位數增長，惟因分別略低於市場早前預測的7.38億元和75.85億元，維他奶昨日收報42.55元，逆市跌4.92%，成交額5.04億元。集團擬派末期息每股0.38元。

收入增速料續放緩

對於集團去年度下半年收入放緩，執行主席羅友禮稱，這屬經常性季節因素影響，並指每年均是上半年比下半年「賺更多」。他預計，集團在本年度整體業務表現將穩健增長，但因為需在建立品牌價值、基礎設施等方面投資，預計短期內將影響盈利表現，收入增速亦會放緩，但相信長遠能確保公司可持續發展。

中美貿易戰拉鋸持續，被問到會否影響集團主要原材料黃豆的價格，行政總裁陸博濤表示，內地業務所採用的黃豆均於當地採購，因此若中國停止購入美國農產品，將會對集團造成直接影響。他表示，集團會密切留意原材料的價格變動，但認為現時成本等方面仍然可控。

倘內地停進口黃豆 料受影響

管理層在會中多次提及，集團因貨幣匯兌問題而影響真正業務表現。對於人民幣匯率近日走勢偏軟會否繼續影響業務表現，集團首席財務總監劉健成表示，集團在內地的買賣均以人民幣交易，因此收入和開支均會「自然對冲」，毋須再兌換貨幣，相信將受較少影響。

劉健成又表示，雖然中國業務在收入佔比很大，但集團在港仍有一半資產，若未來在內地的資產多於75%，或會考慮轉以人民幣結算。他強調，香港是集團的「家」，無論內地在集團業務收益的佔比有多大，仍不會放棄在香港發展，因此集團來年將會繼續投資，於本港興建基礎設施、改善生產線等。

相關字詞﹕人民幣 中美貿易戰 業績 維他奶

上 / 下一篇新聞

4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
業界料美減息對港樓影響微
業界料美減息對港樓影響微
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線
特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線
新股認購反應淡 3股孖展未足額
新股認購反應淡 3股孖展未足額
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
國泰料未來數月客運收益放緩
國泰料未來數月客運收益放緩
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
盧駿匡﹕港股可買當頭起
盧駿匡﹕港股可買當頭起
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
技術取勝﹕人保拾級試50天線
技術取勝﹕人保拾級試50天線
劉思明﹕教育股搶鏡 宇華可吼
劉思明﹕教育股搶鏡 宇華可吼
周顯﹕H股也圍飛
周顯﹕H股也圍飛
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？
湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
啟德住宅地延至今午5時北角截標
啟德住宅地延至今午5時北角截標
港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍
港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍
逾150製衣廠已使用
逾150製衣廠已使用
傳統行業商機易被忽略
傳統行業商機易被忽略