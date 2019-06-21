經濟
下一篇 上一篇

特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線

【明報專訊】美國聯儲局維持息率不變，但刪除「保持耐性」等措詞，暗示下半年或會減息，承接隔晚美股升勢，港股昨高開106點，雖然午市早段稍有回落，但之後反覆向上，全日收報28,550點，升1.23%或348點，自美國總統特朗普5月初宣布對中國加徵商品關稅以來，恒指首次突破50天及100天線。恒指連升4日，昨天成交額978億元。國指升1.47%或157點，報10,922點。

滬深股通昨56億淨流入

昨日升市主要集中在內險股、Ａ股ETF及券商股（見表）。友邦保險（1299）則是最大推手，昨升2.56%，報82.05元，貢獻恒指74點升幅，其他內險股受追捧，中國平安（2318）及中國人壽（2628）分別升3.68%及3.31%，收報94.35元及19.38元，推高恒指57點及55點。

A股昨日同告做好，上證綜合指數收報2987點，升2.38%，成交額近2883億元人民幣。滬深股通昨日共錄得55.65億元人民幣淨流入，為本周最高，中信建投（6066）及中國財險（2328）受惠，分別升5.86%及1.78%，工商銀行（1398）則逆市向下，收報5.93元，跌0.5%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股昨日做好原因有二，一是因為沽壓放緩，指經歷完5月的大跌市及上周的社會事件，股民「要沽都已經沽完」，二是不乏帶頭向上的股份如港交所（0388）及中國平安，另外友邦及工行已重返4月底收市價水平，可見已收復5月的跌幅，相信港股有望升穿29,000點水平，走勢穩中向好。

分析：恒指料上試29000點

耀才證券（1428）研究部總監植耀輝認為，近期A股追落後，反彈力度明顯，刺激中資金融股。美國減息憧憬上升，植認為，市場炒作中美貿易戰緩和等消息，加上人民幣匯價做好，帶動港股向上，惟市場或見獲利回吐，而漲勢有限，港股會上試29,000點水平，但難突破企穩。

相關字詞﹕美聯儲 工商銀行 中國平安 友邦 a股 恒指 貿易戰 港股 特朗普 內險股

上 / 下一篇新聞

4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
話你知﹕區內新盤開價 3年升不足兩成
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂
業界料美減息對港樓影響微
業界料美減息對港樓影響微
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
回應降職傳聞 鮑威爾：願完成任期
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
業界：港拆息高企 下月未必跟減息
維他奶純利遜預期 逆市跌半成
維他奶純利遜預期 逆市跌半成
新股認購反應淡 3股孖展未足額
新股認購反應淡 3股孖展未足額
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
澳業務拖累 中電首發盈警 商譽減值70億致虧損 分析料不影響派息
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
當地投資「多災多難」 雅洛恩電廠連翻撥備
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
港股通首宗內幕交易 瑞銀上海前高層囚9年
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
涉港交所捉鬼報道 力高豐盛斥誤導
國泰料未來數月客運收益放緩
國泰料未來數月客運收益放緩
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
恒大增持盛京內資股 斥132億持股增至36%
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
莎莎多賺7％ 股價飈近一成 全年派息比率105% 股息率達6.6厘
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
東方表行全年營業額跌近16% 港溢利挫兩成
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
新鴻基擬逾7億 回購UA財務股權
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
美伊局勢升級 油價急飈半成 憧憬減息 道指早段曾升逾250點
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
Line日本料快獲批牌照 經營加密貨幣交易
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
商用通訊軟件Slack 紐交所直接上市
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
張兆聰﹕股價低位止跌 留意汽車股
盧駿匡﹕港股可買當頭起
盧駿匡﹕港股可買當頭起
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
嚴啓明﹕自家水力發電機 環保又慳錢
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
力伍﹕奧克斯線上銷售佳 格力出招打擊
技術取勝﹕人保拾級試50天線
技術取勝﹕人保拾級試50天線
劉思明﹕教育股搶鏡 宇華可吼
劉思明﹕教育股搶鏡 宇華可吼
周顯﹕H股也圍飛
周顯﹕H股也圍飛
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
譚新強﹕官民關係 不應以零和博弈思維為本
湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？
湯文亮﹕鮑威爾能否捱過今年？
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
長島樓價短期料跑贏曼哈頓 紐約將實施新稅 代理料影響不大
啟德住宅地延至今午5時北角截標
啟德住宅地延至今午5時北角截標
港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍
港商首創電子軟尺 顛覆製衣業QC 品質檢查效率提升50％至1倍
逾150製衣廠已使用
逾150製衣廠已使用
傳統行業商機易被忽略
傳統行業商機易被忽略