特朗普加徵關稅後 港股首突破百天線

滬深股通昨56億淨流入

昨日升市主要集中在內險股、Ａ股ETF及券商股（見表）。友邦保險（1299）則是最大推手，昨升2.56%，報82.05元，貢獻恒指74點升幅，其他內險股受追捧，中國平安（2318）及中國人壽（2628）分別升3.68%及3.31%，收報94.35元及19.38元，推高恒指57點及55點。

A股昨日同告做好，上證綜合指數收報2987點，升2.38%，成交額近2883億元人民幣。滬深股通昨日共錄得55.65億元人民幣淨流入，為本周最高，中信建投（6066）及中國財險（2328）受惠，分別升5.86%及1.78%，工商銀行（1398）則逆市向下，收報5.93元，跌0.5%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股昨日做好原因有二，一是因為沽壓放緩，指經歷完5月的大跌市及上周的社會事件，股民「要沽都已經沽完」，二是不乏帶頭向上的股份如港交所（0388）及中國平安，另外友邦及工行已重返4月底收市價水平，可見已收復5月的跌幅，相信港股有望升穿29,000點水平，走勢穩中向好。

分析：恒指料上試29000點

耀才證券（1428）研究部總監植耀輝認為，近期A股追落後，反彈力度明顯，刺激中資金融股。美國減息憧憬上升，植認為，市場炒作中美貿易戰緩和等消息，加上人民幣匯價做好，帶動港股向上，惟市場或見獲利回吐，而漲勢有限，港股會上試29,000點水平，但難突破企穩。