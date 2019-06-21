經濟
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業界：港拆息高企 下月未必跟減息

【明報專訊】美國減息預期大幅升溫，美匯指數由議息結果公布前的97.4下跌至96.6，港元兌美元亦轉趨強勢，昨日大升至7.81的去年12月中以來高位，不過與樓按相關的1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）仍在高位徘徊，昨日再微升至2.47214厘（見圖）。

港元轉強 高見7.81

雖然美國下個月減息機會大增，但星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，美國7月減息主要還是因為去年加息太多，通脹卻沒有出現，現在通脹更回落太快，因此與經濟走勢無關，所以就算美國7月減息0.25厘，香港亦未必需要跟隨，因香港短期市場利率近來已偏高。

然而，王良享表示，如果美國9月第二次減息，或者第一次減息幅度達到0.5厘，這就意味環球金融市場出現動盪，經濟下滑，那麼香港市場利率也會下降，因此需要減息，但他評估，今年香港最多只會減息一次，減幅0.125厘已足夠。去年9月本港銀行加息0.125厘至0.25厘。

分析：為免淨息差收窄 減息空間有限

經絡按揭首席副總裁劉圓圓認為，要美國減息幅度較大，例如達到1厘或以上，香港才會跟隨減息，一來因香港至今才加息0.125厘，減息空間很有限；二來近期一個月拆息高企，銀行再減息將會令淨息差進一步收窄，加上從銀行加存息吸客以及取消存款低結餘收費可見，各銀行都想預留更多資金，致拉高銀行間借貸成本，令減息空間更見狹窄。

相關字詞﹕息差 港元 銀行同業拆息 減息

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