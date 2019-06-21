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鮑威爾開綠燈 市場料下月必減息 回應減息半厘不置可否 10年債息跌穿2厘

【明報專訊】美國聯儲局一如預期維持利率不變，雖然17名成員對減息與否意見分歧仍大，但議息聲明口風趨鴿，主席鮑威爾更在記者會上為7月減息「開綠燈」，令市場相信下月勢必減息，就連一向看淡今年減息的高盛也要轉口風。在減息預期升溫下，美國10年期國債孳息一度跌穿2厘（圖1），香港金管局總裁陳德霖則警告，由於儲局還有分歧，要慎防資金流向大波動。

明報記者 陳子凌

雖然聯儲局維持利率2.25厘至2.5厘不變，但刪去對貨幣政策「保持耐性」的描述，議息聲明也承認經濟前景不確定性增加，通脹亦低迷，將密切監察數據，為維持經濟增長、通脹目標及就業市場穩健而採取適當措施。

聲明刪貨幣政策「耐性」字眼

聯儲局主席鮑威爾於記者會上進一步表示，雖然多名委員都有提到減息，但支持的人不多，多名委員亦認為應適宜觀望，包括中美貿易關係、美國通脹都是重要關注因素。但鮑威爾也強調，若出現清晰訊號，情况轉變，「聯儲局將迅速採取應對措施，運用合適的政策工具以維持增長」。被問到會否考慮一次過減息半厘時，鮑威爾說要視乎未來的數據及事態發展。

聯儲局公布的「點陣圖」顯示，17位委員對今年應否減息確實分歧頗大。7人認為到年底時應減息0.5厘，1人認為減0.25厘；但有8人認為應維持利率在現有水平，1人則認為應該加息1次。由於聯儲局是按成員預測的中位數計算年底息率預測，因此才維持利率不變的預測。

委員對年內減息分歧大

但在聲明刪去「耐性」字眼及鮑威爾表態下，市場相信聯儲局已為下月減息打開綠燈。利率期貨顯示7月減息預期已經升至100%，減0.25厘及半厘的機會分別是65.7%及34.3%（圖2），9月累減半厘息的預期也增至83%；美國10年期債息亦跌穿2厘，曾低見1.97厘，是2016年11月以來首次，之後才重返2厘水平。花旗更相信美債孳息率在年底前將跌至1.65厘水平，因下半年將減息3次。

在議息前還認為減息門檻「比普遍預期要高」的高盛也轉口風，最新報告預計聯儲局將在7月及9月分別減息0.25厘；美銀美林則認為，未來兩星期至關重要，如果美國經濟強差人意而中美元首於G20峰會不歡而散，聯儲局有可能提前於7月減息，否則便於9月減息0.25厘。

陳德霖：資金流向更趨不確定

星展香港財資市場部董事總經理王良享也認同7月減息似乎是百分之百，至於減0.25厘或半厘要視乎習特會是否順利進行。如果會面不順利，則有可能減息半厘。陳德霖則表示，由於委員對減息有明顯分歧，聯儲局的貨幣政策方向變數增大，令未來的資金流向不確定性增加，呼籲須謹慎管理市場波動可能帶來的風險。

相關字詞﹕中美貿易 減息 美聯儲局 鮑威爾

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