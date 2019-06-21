帝柏海灣複式6280萬 實呎逼3.2萬雙破頂

林奮強持有同類單位 估值料漲逾倍

美聯高級區域經理關穎賢表示，帝柏海灣1座頂層複式戶，實用面積1969方呎，享開揚海景，新近以6280萬元成交，實呎31,894元。據悉，上述單位創屋苑成交價及呎價新高。原業主2013年4月3,646萬元購入，持貨6年，帳面賺2633萬元或72%。值得一提的是，有「行會樓王」之稱的行政會議前成員林奮強，亦於2008年及2009年以2120萬及2700萬元購入上述屋苑的兩個複式單位，兩個單位現時估值約1.2億，即帳面獲利約7000萬元或約1.5倍。

樓盤特色戶型向來有價有市。事實上，同區維港灣8座一伙複式戶，實用面積1367方呎，亦於日前以3880萬元售出，實呎28,383元，做價及呎價同創屋苑新高，反映區內樓價節節上升。

囍逸額印貨鬆綁 3年升近四成

另外，粉嶺半新盤囍逸新錄一宗額印稅SSD鬆綁貨成交。利嘉閣分行經理李建禧表示，上述囍逸1座高層實用面積235方呎D室，屬開放式戶，零議價下以438萬元易手，實呎18,638元。原業主2016年6月以317.7萬元購入，額印刑期已屆滿，帳面賺逾120萬元，單位3年升值38%。