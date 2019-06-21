御半山II瑧頤今截票 兩盤暫共收2550票

新一輪新盤戰中，率先推售的兩個樓盤，包括新地御半山II期，項目明日發售首推的130個單位，新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目上周六至今暫時累收逾1700票，以首推單位計超額逾12倍。對市場有另外兩個新盤昨日開價，張卓秀敏認為御半山II期交通方便，對項目銷情有信心，加推將有加價空間，最快下周進行次輪銷售。至於同樣於明日首輪開售130伙的元朗瑧頤， 市場消息指過去6日累積接獲逾850票，超額認購5.5倍。

一手昨沽不足10伙

新一輪新盤戰爆發之際，市場昨日錄得的一手成交料不足10宗，當中新地元朗錦田PARK YOHO Napoli，以1097.29萬元售出23B座12樓B室，單位實用717方呎，實呎15,304元；項目近期主力以發價單形式發售，本月暫時累售近45伙。

信置（0083）牽頭觀塘凱滙，最新沽出5座37樓J室，實用391方呎，成交價994.49萬元、實呎25,435元；凱滙去年底推出至今累售1630伙，套現逾203億元。另同系大埔白石角逸瓏灣8，則售出2座11樓實用1007方呎B室，成交價1666.15萬元、實呎16,546元。