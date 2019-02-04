GRAND MONTARA 均呎逼1.4萬 1房576萬起

GRAND MONTARA首張價單涉及101個單位，實用366至768方呎，定價計平均實呎18,063元，扣除最高22.5%優惠（包括8%即供優惠、10.5%印花稅優惠，以及Club Wheelock會員優惠、早鳥優惠、臉書頁面讚好優惠以及MONTARA忠實客戶優惠各1%）後，平均折實實呎13,999元。

與4月MONTARA開售呎價相若

資料顯示，雖然MONTARA於今年4月以實呎13990元推售時，當時勁收約1.8萬票，市場反應理想，不過，今次GRAND MONTARA與MONTARA開售呎價相若。會德豐副主席梁志堅稱，集團一向都是計成本，認為「有錢賺就賣」，並「不是要攞盡價錢」，過往加推都只是輕微加價。

梁志堅料下半年樓市平穩

就價單所見，今張價單以定價計，售價由742.9萬至1420.3萬元，實呎16,238至20,762元，折實575.8萬至1100.8萬元，折實實呎由12,585至16,093元，整批單位折實市值11.72億元，是次入場單位為1B座10樓B室，一房間隔，定價742.9萬元，折實575.8萬元，折實實呎15,732元，另呎價最平則為1B座7樓E室，定價1162萬元，折實899.8萬元，折實實呎12,585元。整批單位中，折實600萬元以下單位佔9伙。會德豐地產常務董事黃光耀稱，項目今日開放示範單位及收票，希望本月底前開售，稍後加推有適量提價空間。

梁志堅指出，現時社會上的風風雨雨已告一段落，政府已回應很多市民訴求，認為後市長遠睇好，預計下半年樓市平穩發展，並希望政府多點着手經濟民生。對早前啟德商業地撻訂，梁志堅稱，撻訂是個別事件，集團仍會跟過往價錢入標，因入標價太低料政府不接受。