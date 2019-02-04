4新盤互撼 OMA均呎12463元最低 首批98伙全低於600萬

明報記者 張允亭、林可為

此外，會德豐GRAND MONTARA昨天亦公布首批價單（見另稿），新盤市場轉趨熱鬧。雖然OMA OMA未提供特別折扣，但以整批98伙售價均低於600萬元、可承做八成按揭作招徠，單位入場費399.88萬元起，屬同區3年半來入場門檻最低新盤。

呎價與毗鄰上源餘貨相若

永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，OMA OMA首張價單涉98伙，發展商並未提供折扣，但整批單位售價600萬元以下，平均實呎12463元，形容為「安居樂業價」。他續指出，不擔心與同區新樓盤（指御半山II期）存在競爭，因為兩盤客源不同，並指OMA OMA本月內會開展首輪銷售。以呎價而言，OMA OMA首推呎價，比萬科上源去年9月首推折實平均實呎1.1萬元高逾一成，但與上源上周推出的第1座樓王「Grand Le Pont」的折實平均實呎12481元相若。

不足400萬入場 區內3年半最平

至於OMA OMA首推單位最大亮點，是全部98伙售價均低於600萬元。就價單所見，今批單位涵蓋一房及兩房戶，實用面積316至484方呎，其中兩房佔全數九成。入場費最低單位為1B座5樓D室，實用面積318方呎一房間隔，售價399.88萬元、實呎12,575元，相關售價是2015年11月滿名山以一房戶折實入場費380元起作招徠後，同區逾3年半來入場費最低新盤單位。資料顯示，同區NAPA、上源的折實入場費，分別480萬及424萬餘元。

另OMA OMA首推最低呎價單位為2B座1樓E室，實用面積441方呎、兩房間隔，售價457.28萬元，實呎10,369元。發展商雖無提供特別折扣，但提供數種付款辦法，包括OMA OMA 1100一按付款計劃（照定價加3%），買家可獲發展商指定財務公司提供最高八成一按，為期3年，期間供息不供本，首年息口P減2.5厘（P為5.375厘‧下同），第二年P減2厘，第三年P減1厘，買家可申請伸延按揭貸款，年期最多36個月，息口P加1厘。另發展商同時提供靈活分期（照定價加2%）及建期付款（照定價加6%）。