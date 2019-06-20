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資深物業投資者王威業：無懼貿戰 大灣區揸逾40物業

【明報專訊】地產網站squarefoot透過尼爾森（Nielsen）進行的「2019上半年香港房地產前景問卷」調查顯示，1001受訪者中打算在香港以外置業的，最多（佔43%）選擇在大灣區買樓，今期本欄專訪在大灣區有豐富投資經驗的王威業（業SIR）及沈永年分析箇中投資機會及風險。現在大灣區持有逾40套物業、包括13套中山住宅的業SIR表示，中山樓價過去3年因為投資者憧憬深（圳）中（山）通道在2023年通車顯著向好後，今年則受貿戰衝擊掉頭回落一成，個別單位租金更大跌兩成，但他仍看好中山樓市長線前景，擬再持貨10年等升值。沈永年則表示，基於升值潛力較佳，目前他在大灣區置業會選擇住宅地契物業，而非商業地契的公寓。

星展銀行（香港）研究部中國地產組主管王丹本月初接受本欄訪問時表示，由於出口佔大灣區的9個內地城市GDP比例高達四成，其中對美國出口佔比亦達11%，故美國向中國產品加徵關稅對大灣區經濟的短期衝擊不容忽視，「被加徵關稅至25%後，很多大灣區出口企業接新訂單不單沒有利潤，而且更要蝕錢......我是次拜訪的企業老闆均對此問題十分緊張和非常擔心」。

到底中美貿易戰對大灣區樓市的衝擊有多大呢？目前大灣區樓市有何投資機會及風險呢？今期本欄由目前在區內持有逾40套物業的港人業SIR詳細分析。

25歲已首置 母親鼓勵「藏富於樓」

畢業於工業學院、「70後」的業SIR在2002年、年僅25歲已靠自己積蓄及家人支持以56萬元買入西貢400多呎村屋單位自住，在2005年由朋友介紹北上到深圳福田保稅區的美國資訊科技公司任職，月薪逐步攀升至數萬元人民幣，他形容自己是「好不容易才爬到此位置、賺到此人工」，事業略為有成後，母親亦鼓勵他繼續「藏富於樓」，於是他在2007年第二度置業，借九成按揭以逾280萬元買入大圍800多呎3房私樓單位。

雖然2008年金融海嘯期間本港樓價曾大跌三成，業SIR買入的大圍單位曾淪為負資產，他卻把握到環球央行其後推出量寬（QE）政策印錢救市資金轉投實物資產帶來的賺錢機會，2009年底開始積極買入元朗村屋，分間為劏房出租，隨着樓價上升加按再買，在2016年高峰期時持有15間本港住宅，並且辭去正職做專業投資者。

炒港樓賺得第一桶金後，業SIR在2016年開始減持10個本港住宅單位套現近2000萬元轉攻大灣區物業，包括斥資1300萬元人民幣買入20多個東莞常平及13個中山住宅單位，以及幾個澳門及珠海物業。被問到為何毅然大規模換貨時，他表示，原因是他看好中央所制定的大灣區規劃，「我是真心睇好大灣區前景，以灣區的人口及面積，加上國策支持，可望成為世界第一灣區，區內樓價長線看俏」。

2016年沽港樓套2000萬 轉攻大灣區

至於如何在大灣區9個內地城市尋寶呢？業SIR表示，東莞常平過去是區內的色情事業中心，但由於近年省政府全力掃黃，當地經濟大受影響，樓價跟隨大跌，在2016年個別屋苑二手樓價曾低至每平方米3000多元人民幣，他認為當時有關樓價已比地價更低，情况一如他在2009年大手買入元朗村屋時出現「麵粉（地價）貴過麵包（樓價）」的黃金投資機會，而且他判斷常平仍有不少常住人口帶來居住需求，「最重要是常平仍有工業及商業活動，這樣當地住宅始終會有人租」，於是他當年開始積極在常平掃貨，至今已累積至20多個住宅單位，包括數星期前以每方米近8000多元人民幣買入的一個單位。

國策鼓勵融合 大灣區內樓價差距拉近

根據業SIR的分析，物業投資首重地點，而以中國的地大物博，相對落後的烏魯木齊及相對發達廣東省樓市表現自然不同，而即使在東莞市內，不同區域樓價表現也有很大差異，例如鄰近深圳的松山湖及長安區樓價每方米逾3萬元人民幣，虎門及東城區樓價逾2萬元人民幣，而東莞全市平均樓價則達1.6萬元人民幣。業SIR指出，若大灣區國策目標是令區內融合，東莞不同地區的住宅樓價亦應該拉近，他現正等待常平樓價升至1.6萬元人民幣，屆時便會考慮沽貨套利。

雖然業SIR投資東莞常平住宅過去3年回報理想，惟他在2017年開始大舉進軍中山樓市，以每平方米6000至8000元人民幣買入13個當地住宅，暫時表現卻相對遜色。他透露，過去3年投資者憧憬深中通道在2023年通車利好，中山樓價錄得可觀升幅至1.1萬元人民幣，隨着中美貿易戰升溫帶來的不明朗因素，當地樓價今年以來已掉頭回落一成至約1萬元人民幣，「深中通道要到2023年才通車，目前中山本身常住的人口（編按：去年為326萬）是不足以支持當地高企的樓價，加上貿易戰亦影響投資者的信心，因此樓價近月從高位略有調整」。

選回報率近5厘住宅樓盤「退可守」

業SIR續說，近年中山有多個新盤入伙，不少買家是本港投資者，他們收樓後便擬出租，令市場租盤供應大增，在供過於求的情况下，業SIR在中山的個別單位近日要劈租兩成至每月1200元人民幣才獲租客承租。雖然這樣，業SIR仍看好深中通道在2023年通車後，深圳及中山經濟融合為中山樓市帶來的投資機會，故他擬繼續持有該13個中山住宅單位10年。

至於如何評估中美貿易戰對大灣區樓市的影響呢？業SIR認為，政治事件往往難以預測，但中長線卻不必太悲觀，「雖然習近平及特朗普在今日仍然『打大交』，但說不定明天便可搭膊頭，因為大國外交沒有永遠的對抗，只有永遠的利益（交換）」。業SIR表示，他應對貿易戰的策略是傾向買入回報率近5厘的大灣區住宅，因為始終有較高租金回報「墊底」，進可攻退可守，指目前東莞常平仍有不少住宅符合此一投資要求。

明報記者 葉創成

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