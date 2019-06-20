國際建投沽上環商廈 4個月帳面勁蝕逾億

資料顯示，國際建投今年2月以7億元購入項目，短短4個月帳面已蝕1.05億元，蝕幅約15%。英皇國際執行董事張炳強表示，收購反映集團優化物業投資組合，而物業位處上環商業地帶，交通便利，對該物業的租賃需求及其未來租金回報潛力具信心。

中環中心車位630萬 貴絕全港

此外，車位再錄破頂成交。土地註冊處資料顯示，中環中心B2層一個雙號車位，本月初以630萬元易手，比上個由何文田天鑄及中環美國銀行中心所創下的車位最高成交價紀錄，貴30萬元或5%。撇除收購項目，創全港車位新高成交價。

CEO SUITE進駐K11 ATELIER

另外，有外資企業進駐香港市場。世邦魏理仕公布，首個亞洲服務式辦公室CEO SUITE將落戶新世界（0017）尖沙嘴K11 ATELIER辦公大樓，並租用K11 ATELIER第七樓全層，總樓面面積約為25,000方呎，計劃於今年第三季在香港開業。CEO SUITE總裁Mee Kim表示，這是公司在香港的首個辦公室，也是繼上海之後與新世界發展的第二次合作。