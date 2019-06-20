黎明劈價千萬 4502萬沽御林皇府

持貨10年 帳面仍勁賺千萬

市場消息指，樂壇天王黎明持有的上水御林皇府森麻石徑單號屋，原本叫價5500萬元，最新減價近1000萬元至4502萬元售出，洋房實用面積4080方呎，實呎11,122元。資料顯示，有關物業由SOUTHERN RIVER LIMITED 持有，公司董事為黎明貼身助手彭靄泉，於2009年以3500萬元購入該洋房，持貨10年，帳面獲利1002萬元，賺幅達28%。另外，值得留意的是，黎明同時持有區內的雙魚河畔St. Andrews Place獨立屋。

維港灣複式3880萬雙破頂

另一邊廂，奧運站維港灣一複式戶錄得成交價及呎價創出屋苑新高。中原首席營業經理黃家全表示，維港灣8座一伙複式戶，實用面積1367方呎，外望海景，新近以3880萬元易手，實呎28,383元，成交價及呎價均創屋苑新高。原業主於2003年10月以760萬元買入，持貨近16年，帳面獲利3120萬元或4.1倍。

荃灣荃景花園亦有兩房戶成交價逼近高位。美聯首席營業經理鍾家豪表示，荃景花園3座低層A室，實用面積445方呎，兩房間隔，獲分支家庭客以658萬元承接，實呎14,787元，是次成交價與屋苑同類新高紀錄668萬元僅差距10萬元或約1.5%。原業主2005年11月以146萬元購入，持貨逾13年，帳面獲利512萬元或約3.5倍。

滿名山呎租近60元貴絕屯門

同時，屯門掃管笏滿名山有洋房以10.5萬元租出，呎租達58.8元，創屯門區呎租新高紀錄。中原區域營業經理余國忠表示，滿名山山庭單號洋房，實用面積1785方呎，採3房3套間隔，獲哈羅國際學校家長以月租10.5萬元承租，實用呎租58.8元。業主於2018年以5355萬元購入，租金回報約2.4厘。