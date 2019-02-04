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政治風波稍息 兩新盤最快今開價 康城GRAND MONTARA屯門OMA OMA 同日開示範單位

【明報專訊】特首林鄭月娥就《逃犯條例》修訂引起的風波向公眾道歉後，社會氣氛稍為緩和，新盤推盤步伐亦加快。繼屯門御半山II期、元朗瑧頤，敲定周六合共發售260伙後，會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MONTARA（504伙）、永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA（466伙），今日均向傳媒開放示範單位，市場估計有機會同步開價，意味兩盤合共970伙將加入戰圈。

明報記者 林可為

繼OMA OMA突擊上載樓書後，會德豐GRAND MONTARA，昨日上載樓書；項目提供504伙，樓花期長30個月。會德豐地產常務董事黃光耀指，項目擬本月內展開首輪銷售，市場估計最快今日開價。GRAND MONTARA提供的戶型涵蓋1房至3房，實用面積介乎346方呎（連平台特色戶）至789方呎。項目以3房戶為主打，提供270伙，佔單位總數約54%；另2房戶有162伙，佔單位總數32%，部分2房戶採開放式廚房設計，「大2房」則連儲物室。

御半山II瑧頤暫共收2300票

至於周六、以折實平均實呎15,256元首輪發售130伙的屯門御半山II期，市場消息指過去5日累收約1600票，超額11倍。新地代理業務部總經理張卓秀敏指，項目開售首天，第一節大手客，須購買最少兩個單位，而第二節散戶時段，客人購買單位不可多於兩個。新世界瑧頤方面，消息指過去5日累收約700票，以周六首輪開賣130伙計超額4倍。

另信置（0083）牽頭發展的大埔白石角天賦海灣，以價單形式推出7號屋，安排周日發售；該洋房實用面積2891方呎，定價9341.8萬元，發展商提供最高21%直減折扣，折實價7380萬元，折實呎價2.55萬元。

此外，市場再錄得高價成交，如億京大埔白石角海日灣，最新透過招標以1.25億元售出7號屋，以洋房實用面積4236方呎計，實呎2.95萬元，為項目本月首宗洋房成交。

深水灣徑8號首撻訂 買家損手1256萬

不過，亦有個別買家選擇撻訂離場。南豐及豐資源旗下南區深水灣徑8號，原於本月11日以逾2.51億元售出的1座9樓B室（實用面積3641方呎），買家撻訂料遭沒收5%訂金涉1256萬元，為項目去年底推售以來首宗撻訂。另億京海日灣Court C第2座17樓A室實用549方呎連平台特色戶撻訂，原於本月10日以1038.1萬元售出，買家料遭沒收5%訂金涉約52萬元。

相關字詞﹕《逃犯條例》修訂 天賦海灣 瑧頤 御半山ii期

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