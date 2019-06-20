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湯文亮 敢說反話

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湯文亮﹕習主席與特朗普的談判戰略

【明報專訊】有老友話我的題目不對，應該是策略而不是戰略，老友不明白，現在是貿易戰，當然是用戰略而不是策略。究竟習主席與特朗普現在用緊什麼戰略，中美雙方會不會達成協議，據我用生意人的角度推算，雙方達成協議的機會很大，主要原因是雙方都希望達成協議。

我記得很久以前，有老友出售一個物業，價錢已經談得差不多，但買家猶豫不決，老友問我如何可以促成這單交易，他願意降價5％至10%，我話千祈唔好減價，因為減價會令買家更加猶豫，等待亦不是一個好辦法，加價反而可以刺激買家追價，不過又唔好加得太多，否則買家就會掉頭走人，每次加2%至3%就差不多。第一次未必會成功，加第二次買家就會有多少後悔點解唔在業主加價前達成協議，加到第三次買家就會要求將樓價維持在業主未加價的水平，甚至他可以加少少，結果，我老友如願以償，很輕易就將物業賣走。

賣樓要逐小加價 買樓要「無反應」

隔了一段時間，老友打算買入一個物業，同樣地與業主呈膠着狀態，老友於是採用以前的方法，不過就逆向而行，每次減少少價，誰不知大鑊，業主騷都唔騷佢，於是又問道於盲。我話不能以一本通書睇到老，買家不能夠採取減價策略，最好辦法就是唔騷業主，就算業主加價都唔好理，不過就要業主知道他是有誠意，如果業主有心賣樓，自然會降價，如果唔想賣就無得好講。

今次中美貿易戰，習主席與特朗普真的是高手過招，據我估計，美國代表不斷將叫價提高，特朗普亦不避嫌話要一個對美國「好」的協議，老實說，對美國「好」即是對中國唔好，即使事實上是一個公平交易，中國人都會感覺到被屈，習主席與他的談判隊伍就會變成罪人，在這個情况下，最佳辦法就是不談，直到特朗普修改他的用詞，在這段時間，即使特朗普又兇又嚇，又話要將最後3000多億美元貨物開徵25%關稅，習主席都沒有任何表示，特朗普雖然好似業主一樣，有絕對主動權，但對手若不表態，他就會失去了重心，就算加徵關稅亦不能令習主席回到談判桌上，到最後唯有修改他的用詞，由對美國一個「好」的協議改為一個公平協議。

老實說，他們談什麼我們並不知道，或者雙方協議根本沒有變動過，但特朗普修飾用詞之後，習主席立刻有積極回應，雙方同意月底在G20高峰會見面，雖然結局還未知道，但雙方願意見面已經是好消息，代表中美貿易戰露出曙光。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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