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劉思明﹕港股急彈值博減 宜候回吐吸納

【明報專訊】中美貿易談判打破僵局，刺激港股昨天急升，但目前佈局與去年11月初的反彈相似，現水平高追值博率已大減，宜待回調吸納，或吼未炒股份為佳。

恒指高開726點見全日高位回順，升幅曾收窄至523點，但在28,022點有支持，迅速回升後大部分時間在高位拉鋸，收報28,202點，升703點或2.56%；國指升2.45%。大市成交增至1051億元，高於60天平均近一成。

市况與去年11月相似

上周已提到，恒指急升後回調，若守住10天線約27,100點，或跌穿後可迅速收復甚至重上20天線，將有機會在20天線至50天線上落，由於預計50天線下移，或於28,300點已有阻力。由於反彈來得比預期急勁，目前50天線與100天線於28,500點交匯，未來或多彈幾百點，將遇到較大阻力。

值得留意，目前佈局似曾相識，去年11月初，美國總統特朗普在Twitter發文，表示與中國國家主席習近平通電，計劃於本月底舉行的G20峰會會面；消息刺激恒指單日急升逾千點，升幅超過4%，逼近50天線，但之後未能進一步向上，並回試甚至曾跌穿20天線。現時恒指距離50天線只有約300多點，即使回調未必試20天線，回補上升裂口試27,500點也有約700點下跌空間，風險回報並不吸引。

昨天提到，周二受中美摩擦拖累的股份受追捧，似乎有資金已偷步炒作，萬洲（0288）、創科（0669）、敏華（1999）昨天再下一城，升約半成以上，後兩者以陽燭高收，上升動力較強；萬洲與另一美國業務佔比較重的聯想（0992）陰燭低收，沽壓明顯較大。

科技電訊股靠穩

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率89比11，升逾3%佔上升股份三成；陽燭對陰燭為55比45，大市全面做好，買盤動力雖然強，但不是特別強勁，沽壓亦不輕，近半股份低於開市價呈陰燭收市，只是個別行業表現較為搶鏡。

本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，有一半升幅逾2%，較貼近或跑贏恒指國指表現；科技器材升近半成表現最強，其次家居用品、汽車相關、航空升逾3%。科技器材股中，舜宇（2382）、比亞迪電子（0285）、中興通訊（0763）急升逾7%，反映市場對中美貿易糾紛憂慮緩和，現水平高追值博率已減。

電訊設備股中國通信服務（0552）相比其他5G概念股如中興通訊（0763）、中國鐵塔（0788），股價持續低迷，但近個多月已有轉穩迹象，主要在5.7至6.3元上落，一旦向上突破料可上試6.8元水平。內地已發出5G商用牌照，有助加快相關產業發展，有望成為催化劑，可以趁機吸納。

[劉思明 數據尋寶]

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