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經濟
2019年6月20日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
港交所查詢保薦人紀錄「捉鬼」 重點鎖定「高產量」本地行 港交所不評論
證監年報：三管齊下革新發牌程序
德勤：料今年至少兩W股上市
安盛投連險事件 保監局：接72宗投訴
港交所落實下月推界內證
VISA：已向人行提交清算機構申請
匯豐300萬個戶口撤低結餘收費 8月生效 業界：迎戰虛擬銀行
運籌理財保留理財總值要求
虛擬銀行不收費 具威脅
中美重啟貿談 恒指即彈700點 重越牛熊線 成交再破千億
舜宇維持出貨目標 股價急彈一成
在岸人幣抽升 人行再發300億央票
撤換匯豐信託案 羅老太申上訴
友邦：延期年金 較受年輕人歡迎
日照港裕廊首掛升兩倍後急回 3分鐘瀉逾四成 收市仍升167%
標普：華為5G技術 對手半年可追上
威脅降鮑威爾職 特朗普：視乎利率決策 白宮傳2月曾評估可行性 經濟顧問否認
波音打破訂單荒 大韓航空491億購機
網購衝擊 Forever 21瀕臨破產
張兆聰﹕航空股價殘剛反彈可留意
梁志麟﹕政局不明朗 日圓中線向上
盧志威﹕比特幣避險功能勝黃金
李曉佳﹕商界反修例第一大功臣
技術取勝﹕藥明生物中線可再跌
為圓「上車夢」逾半人不介意買凶宅
內地人愛名牌 LVMH主席身家急漲
劉思明﹕港股急彈值博減 宜候回吐吸納
周顯﹕一個撈偏年輕人
湯文亮﹕習主席與特朗普的談判戰略
政治風波稍息 兩新盤最快今開價 康城GRAND MONTARA屯門OMA OMA 同日開示範單位
啟德4C區1號住宅地延至明日截標
美聯黃建業：樓價4月已見頂 料下半年平穩
黎明劈價千萬 4502萬沽御林皇府
一手現樓貨尾 不足431呎單位佔逾三成
國際建投沽上環商廈 4個月帳面勁蝕逾億
資深物業投資者王威業：無懼貿戰 大灣區揸逾40物業
沈永年：博投資升值 買住宅不買公寓
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技術取勝﹕藥明生物中線可再跌
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【明報專訊】舜宇上望84元有阻力（圖）
中金挑戰50天線（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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