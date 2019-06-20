李曉佳﹕商界反修例第一大功臣

正當全城焦點放在市民要求撤回《逃犯條例》修訂爭議，高銀金融（0530）在上周二「612」包圍立法會行動之前出公告，突然就審議棄購啟德第4C區4號地塊召開董事會會議，雖然主席潘蘇通堅持買地可行，但在6名董事贊成棄購後，最終大比數通過，公告更寫得明明白白，以「近期發生的社會矛盾和經濟不穩定將可對香港商業地產市場的增長產生負面影響」為由「撻訂」。有趣的是，召開董事會建議撻訂的，正是曾指「政府衰過共產黨」的石禮謙。

與地產界大孖沙關係深

將時間再推前一點，修例風波在未鬧至全城哄動之前，立法會法案委員會今年5月曾鬧「雙胞」，建制派及民主派互不承認雙方會議，當時建制派推舉石禮謙主持法案委員會，他曾稱因環境惡劣宣布會議結束，又一度表示自己無能力再做主持，又去信內會尋指示，事後看來，種種動作都成功「消耗」了建制派及政府不少時間。

要探究石禮謙的動機，必須先要了解他的背景。石禮謙與本地地產界關係良好是公開的事，「老行尊」如會德豐（0020）副主席「堅叔」梁志堅，就曾表示「我帶佢（石禮謙）出身」；他是多家本地地產商如德祥地產（0199）、莊士機構（0367），以及林建岳旗下麗豐（1125）獨董。

自2000年起石禮謙在無人參與角逐下，連續四屆在地產及建造界別自動當選立法會議員，地產及建造界一向是本港一眾地產界大孖沙的天下，要是沒有他們的支持，石禮謙又豈可連任四次？

其實商界「反送中」已是公開秘密，然而誠如湯文亮所言，不要期望生意人公開反對，因為此舉間接承認自己是逃犯。當然，避免觸怒中央相信亦是一個重要原因。

2500萬製造巨大迴響極抵

據筆者了解，在高銀「撻訂」一事中，雖然潘蘇通的確不情願放棄啟得地皮，但近期市場銀根收緊，高銀在難以尋求銀行貸款下，倘若本地富豪亦拒絕襄助，實際上亦難成事，反正完成交易不易，撻訂區區2500萬元，可以換來市場對修例風波對香港地產市場構成負面影響的疑慮，絕對划算。筆者近日親耳在前高官口中聽到對石禮謙在修例事件的評價「抵佢有咁多老細！」相信商界對於石禮謙今次的表現，相當滿意。

[李曉佳 財經澡堂]